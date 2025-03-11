Трамп святкує перші п'ятдесят днів на посаді, і ось які скандальні укази він видав та які скандальні заяви зробив за цей термін

Портрет Трампа в короні, який його адміністрація розмістила у Білому домі, щоб порадувати шефа. Фото: Білий дім

Білий дім підбив підсумки перших п'ятдесяти днів роботи президента США Дональда Трампа та його адміністрації. Звичайно, в якості прикладів перераховані саме п'ятдесят рішень політика, які представлені, як успішні. Але "не все так однозначно", адже в коментарях до допису багато критики та мемів.

З повним списком досягнень Трампа, на думку його адміністрації та коментарями американців, можна ознайомитись з допису у соцмережі X.

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Жодного дня без перемоги. Білий дім святкує 50 днів президентства Трампа. Фото: Скриншот

Своєю чергою Новини.LIVE склали список з вчинків та рішень американського президента, які можна назвати успішними тільки у лапках. Ось хронологічний порядок сумнівних, м'яко кажучи, рішень Трампа.

1. Скасував програму переселення афганських біженців, які працювали на Вашингтон в часи присутності армії США в Афганістані. Тепер понад 1600 афганців потрапили у небезпеку з боку талібів. залишається питання — чи довірятимуть обіцянкам США інші місцеві мешканці в інших країнах.

2. Підписав указ про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я при ООН. Трамп давно критикував ВООЗ, а його міністр охорони здоров'я Кеннеді-молодший є затятим антиваксером.

3. Не дотримався обіцянки "завершити війну в Україні за 24 години". Після інавгурації журналісти йому нагадали про це, але тоді Трамп відповів, що "у нього є ще півдня для цього".

4. Підписав рішення, згідно з яким діти нелегалів не отримають громадянство. Мігранти часто йшли на крок пожертвувати власним життям, безпекою, відсутністю прав та соціального забезпечення, щоб їхні діти мали громадянство США.

5. Через декілька днів після інавгурації почав погрожувати митами Мексиці, Канаді та Китаю. І хоча поки що мита відкладені до квітня, але США відразу відчули відповідь. Перелічені країни не стали це терпіти й відповіли тим самим.

6. Почав погрожувати анексувати Гренландію. Трамп заявив, що Гренландія, яка знаходиться під протекторатом Данії, необхідна США для "національної безпеки". Трамп робив і продовжує робити заяви як щодо "купівлі" Гренландії, так і щодо "народного референдуму" на тему приєднання Гренландії до США.

7. Почав масову та хаотичну депортацію мігрантів. В результаті почала страждати економіка, адже багато підприємств малого та середнього бізнесу, а також фермерські господарства, тримались саме на низькооплачуваній праці нелегалів.

8. Призупинив прийом мігрантів з України. І хоча таке правило діє для всіх, проте Трамп навіть не зробив виняток для людей з країни, яка віддала свою ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки, в тому числі й від США.

9. Припинив фінансування проєктів за програмами USAID. Багато з них були присвячені гуманітарним та життєво важливим питанням в інших країнах.

10. Почав постійно наполягати, щоб Канада стала 51 Штатом. У своїх повідомленнях у соцмережах називає прем'єра Канади Джастіна Трюдо не інакше як "губернатором Канади" та "дівчинкою". Наполягає, що Канада без Штатів не виживе.

11. Розпочав торгівельну війну з Канадою. В результаті канадці масово відмовляються від американських товарів, а політики ставлять питання — як тепер довіряти США, який для Канади був найближчим союзником.

12. Підписав указ про вихід із Ради ООН з прав людини. Сполучені Штати давно звинувачують Раду в упередженості щодо Ізраїлю та в прикритті урядів у порушеннях прав людини.

13. Підписав два укази про санкції: один спрямований проти Міжнародного кримінального суду, а другий — проти "антихристиянських упереджень". З останнім поки що залишаються питання і відсутність конкретики.

14. Зробив яйця в США "золотими". В результаті економічних рішень Трампа вартість деяких продуктів в Америці многократно зросла. Трамп опублікував статтю, в якій закликав американців "закрити рот щодо цін на яйця".

15. Переклав відповідальність за безпеку України на Європу. США не хочуть більше захищати країну, з якою підписали Будапештський меморандум в обмін на ядерну зброю.

16. Змусив шалено збільшити світову вартість золота. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про нові 25%-ні мита на імпорт сталі та алюмінію, посиливши побоювання щодо інфляції та можливого загострення торгової війни.

17. Виступив проти вступу України до НАТО. Назвав членство України в НАТО "не практичним". В цілому, Дональд Трамп порадив Україні забути про НАТО. Він додав, що саме з цієї причини, ймовірно, "все почалось".

18. Практично переклав на Україну вину за початок російського вторгнення. Заявив, що Путін напав через просування Байденом України в НАТО.

19. Заявив, що хоче повернення Росії до G7. Але у Німеччині підкреслили, що партнери з G7 останні три роки дотримуються чіткої позиції щодо неможливості повернення Росії до клубу найбільших економік світу.

20. Поставив під загрозу ядерний щит США. За розпорядженням Трампа звільнили понад 300 співробітників Національного управління ядерної безпеки.

21. Підписав указ, який забороняє навчальним закладам вимагати від студентів і школярів вакцинацію проти COVID-19. Йдеться про заклади, які отримують держфінансування.

22. Вирішив, що США не будуть розміщувати свої війська на території України. А ось якщо Європа хоче залучити свій військовий контингент, то він не проти цього.

23. Заявив, що Україна отримала 350 мільярдів доларів, але Зеленський не знає, куди вони поділись.

24. Висловився щодо рейтингу президента України. Трамп вважає проведення виборів в Україні необхідністю. За його словами, Володимир Зеленський наразі має популярність лише 3–4%.

25. Зробив комплімент армії РФ. Заявив, що Росія може "на 100% знищити всі міста України".

26. Почав вимагати з України міфічні 350 мільярдів доларів. Цю суму нібито виділила адміністрація Байдену як безоплатну допомогу, а Європа 100 мільярдів позичила. Хоча потім Трамп виправився і заявив, що Сполучені Штати надали Києву 67 мільярдів доларів військової допомоги та 31,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки.

27. Назвав Зеленського "диктатором без виборів". Проте через якийсь час напередодні зустрічі із президентом України на відповідне питання журналістки прямо в очі заявив: "А хіба я таке казав?".

28. Заблокував заяву, присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Трамп виступив проти, щоб у заяві G7 Росію називали "агресором".

29. Добився того, щоб впливове європейське видання The Economist розмістило його зображення разом з Путіним і назвала цю парочку "Найгіршим кошмаром Європи".

30. На прямі питання журналістів відмовлявся назвати Путіна диктатором. На такі питання зазвичай Трамп починає відповідати про важливість закінчення війни й уходить від відповіді.

31. Трамп довів до того, що стали розповсюджувати чутки, що його за часи СРСР завербувало КДБ. Нібито, його псевдо — Краснов.

32. Загострив ситуацію із союзниками настільки, що країни, які співпрацюють із США у сфері обміну розвідувальними даними, активно розглядають можливості захисту своїх секретних операцій від Дональда Трампа та його команди в адміністрації.

33. Продемонстрував, що дуже падкий до лестощів. Публічно похвалив журналіста-республіканця, який порівняв Трампа з Вашингтоном.

34. Трамп дуже зацікавився у "величезних запасах" рідкісноземельних металів РФ та інших "дуже цінних ресурсах", якими володіє країна.

35. Нав'язав Україні угоду про рідкоземельні копалини, а потім дозволив віцепрезиденту Венсу зірвати підписання під час візити Володимира Зеленського до Білого дому.

36. Трамп публічно принизив Макрона під час зустрічі G7. Посадив президента Франції на край столу, тоді як віцепрезидент Венс сидів з іншого боку розставивши ноги.

37. Також Дональд Трамп оголосив, що замінить програму імміграційних інвесторів EB-5 на нову "золоту карту" за 5 мільйонів доларів. Можливо, їх зможуть придбати й російські олігархи.

38. Почав погрожувати торгівельною війною Європі. Трамп заявив, що ЄС нібито був створений "щоб обдурити Сполучені Штати". Він оголосив про наміри запровадити 25-відсоткові мита на європейські автомобілі та інші товари.

39. Трамп звільнив очільника Об'єднаного комітету начальників штабів та інших вищих офіцерів. Його дії засудили п'ять колишніх міністрів оборони країни та закликали Конгрес США зупинити будь-яке затвердження їхніх наступників.

40. Розмістив себе "десь по середині". Так він відповів на питання журналістів: за кого він — за РФ чи Україну? Сказав, що він і за Росію і за Україну.

41. Зробив своїм віцепрезидентом людину, яка знає про війну в Україні зі "сторіз" в Instagram.

42. Після всіх гучних заяв про "припинення війни за 24 години" в адміністрації Трампа вже не впевнені, що взагалі зможуть досягти мирної угоди між РФ та Україною.

43. Після сварки із Зеленським настільки образився, що припинив фінансову допомогу Україні.

44. Призупинив всю військову допомогу Україні. Причому буквально за декілька годин до наказу заявляв журналістам, що "поки не розглядав такої можливості".

45. Оголосив себе рятівником України. Дональд Трамп заявив, що він не поступився Росії. Тому він впевнений, що росіяни б захопили всю Україну, якби не він.

46. За старою пострадянською традицією став звинувачувати у всіх економічних негараздах "попередників". Трамп заявив, що унаслідок політики Джо Байдена США дійшли до економічної катастрофи.

47. Заборонив Британії передавати розвіддані ЗСУ. Також залишив Україну без супутникової розвідки, та розвідданих, щодо запуску ракет з території РФ. Не соромлячись визнав, що Путін користується обмеженням розвідданих від США. Також Трамп заморозив технічну підтримку F-16 для України.

48. Натякнув, що не буде захищати країни НАТО, адже вони замало витрачають на оборону. Також Дональд Трамп розкритикував чинну угоду з Японією, яку саме США примусили підписати Японію та розмістили свої американські бази на Окінаві.

49. Через політику Трампа фондовий ринок США продовжує падіння. Але в інтерв'ю журналістам Трамп каже, що "не так вже він і впав. І взагалі, подивиться на Китай — у них план на 100 років".

50. Дійшло до того, що адміністрація Трампа хоче заборонити низку слів для вживання на офіційних сайтах та в документах. Серед них слова кліматична криза, антирасизм, рівність і дискримінація.

Нагадаємо, Трамп заявив, що прагне якнайшвидшого встановлення миру в Україні. Він також висловив сумніви щодо того, чи сприятиме цьому надання допомоги.

Також Трамп заявив, що укладення ядерної угоди з Іраном може відбутися в найкоротші терміни.