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Трамп зробив чергову заяву про намір приєднати Канаду до США

2 лютого 2025 17:54
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Трамп хоче приєднати Канаду до США
Дональд Трамп. Фото: Euro News
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у черговий раз заявив про свої наміри приєднати до своєї країни Канаду. Він переконаний, що ця країна припинить існування у разі припинення субсидіювання з боку американців.

Про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social у неділю, 2 лютого.

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Трамп хоче приєднати Канаду

Трамп знову повідомив про свої амбіції щодо приєднання Канади до Сполучених Штатів.

"‎Канада має стати нашим заповітним 51-м штатом", — зазначив Трамп.

На його думку, без субсидіювання від США Канада перестане існувати як життєздатна країна. Для канадійців Трамп пообіцяв значно нижчі податки, набагато кращий військовий захист і відсутність тарифів.

Раніше ми писали, що США хочуть, аби Україна провела вибори вже до кінця 2025 року. Це станеться у випадку, якщо вдасться домовитися з Росією про припинення вогню.

Нагадаємо, Трамп знову заявив, що він поговорить із президентом РФ Володимиром Путіним. Однак американський лідер не уточнив, коли саме відбудеться ця розмова.

США Канада Дональд Трамп політики світ
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