Трамп хоче приєднати Канаду до США

Дональд Трамп. Фото: Euro News

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у черговий раз заявив про свої наміри приєднати до своєї країни Канаду. Він переконаний, що ця країна припинить існування у разі припинення субсидіювання з боку американців.

Про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social у неділю, 2 лютого.

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Трамп хоче приєднати Канаду

Трамп знову повідомив про свої амбіції щодо приєднання Канади до Сполучених Штатів.

"‎Канада має стати нашим заповітним 51-м штатом", — зазначив Трамп.

На його думку, без субсидіювання від США Канада перестане існувати як життєздатна країна. Для канадійців Трамп пообіцяв значно нижчі податки, набагато кращий військовий захист і відсутність тарифів.

Раніше ми писали, що США хочуть, аби Україна провела вибори вже до кінця 2025 року. Це станеться у випадку, якщо вдасться домовитися з Росією про припинення вогню.

Нагадаємо, Трамп знову заявив, що він поговорить із президентом РФ Володимиром Путіним. Однак американський лідер не уточнив, коли саме відбудеться ця розмова.