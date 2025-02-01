У Трампа хочуть, аби Україна провела вибори до кінця року — деталі

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки хочуть, аби Україна провела вибори, ймовірно, вже до кінця 2025 року. Це станеться у випадку, якщо вдасться домовитися з Росією про припинення вогню.

Про це пише Reuters у суботу, 1 лютого.

Читайте також:

Вибори в Україні

За словами представника президента США Дональда Трампа в Україні Кіта Келлога, "повинні відбутися" президентські та парламентські вибори, призупинені під час війни з Росією.

"Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це дуже важливо. Я думаю, що це добре для демократії. У цьому і полягає краса міцної демократії, що у вас є більше, ніж одна людина, яка потенційно може балотуватися", — сказав він.

Видання пише, що Трамп і Келлог працюють над планом укладення угоди про завершення війни в Україні протягом кількох місяців. Водночас посадовці Білого дому обговорювали, як підштовхнути Україну погодитися на вибори як частину початкового перемир'я з Росією.

Якщо голосування відбудеться — то новий президент може бути відповідальним за переговори з Москвою. Водночас у Трампа обговорюють, чи варто наполягати на первинному припиненні вогню, перш ніж укладати більш тривалу угоду.

Крім того, джерело видання в українському уряді заявило, що наразі Україна не отримувала офіційного прохання від адміністрації Трампа про проведення виборів цього року.

Раніше Келлог заявив, що США "має надійний план" для досягнення миру та прогрес може бути досягнутий у найближчі 100 днів.

А голова МЗС Чехії Ян Ліпавський заявляв, що Путін готує пастку для Заходу, тому країни Європи повинні встановити власні умови для переговорів України та Росії.