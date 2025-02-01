Коли США очікують на просування у мирі в Україні — Келлог назвав термін

У Трампа висловилися щодо термінів завершення війни в Україні
Спецпредставник президента США Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог висловив думку стосовно завершення війни. Він зазначив, що США "має надійний план" для досягнення миру.
Про це Келлог сказав в ефірі Fox News.
Плани США щодо завершення війни
За словами Келлога, в завершенні війни в Україні зацікавлений увесь світ, включно зі США. Тому там розраховують на досягнення прогресу найближчим часом.
Він зазначив, що "у США є хороший, надійний план", аби просунутися вперед та почати говорити і працювати над миром. Келлог розраховує, що прогрес буде досягнутий у найближчі 100 днів.
"Я б хотів сказати, що йдеться про місяці, а не про роки. Мені хотілося б вірити, що ми зможемо досягти чогось у короткостроковій перспективі... Мені хотілося б за 100 днів визначити, де ми перебуваємо: або на стадії перемир'я, або міцного миру", — сказав він.
Спецпредставник Трампа наголосив, що у питанні війни в Україні має бути "короткострокове рішення для обох сторін", оскільки президент США є "чудовим перемовником" та "знає, де тиснути".
"Зараз ми обговорюємо можливі варіанти та надаємо йому всі інструменти для ухвалення рішень", — додав Келлог.
Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що і Росія, і Україна "повинні піти на поступки" у майбутніх переговорах.
Також президент ПАРЄ Теодорос Русопулос вважає, що Трамп може "зробити щось" для урегулювання війни в Україні наступні 100 днів.
А голова МЗС Чехії Ян Ліпавський переконаний, що країни Європи повинні встановити власні умови для переговорів України та Росії, оскільки Путін готує пастку.
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