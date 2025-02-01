Трамп заявив, що вже веде серйозне обговорення з Росією про завершення війни в Україні

Трамп зробив заяву про переговори з Путіним щодо закінчення війни
Президент США Дональд Трамп знову заявив у п'ятницю, 31 січня, що він поговорить із президентом РФ Володимиром Путіним. Однак американський лідер не уточнив, коли саме відбудеться ця розмова.
Про це пише CNN Brazil.
Переговори Трампа і Путіна щодо України
Підписуючи черговий пакет указів в Овальному кабінеті, Трамп заявив, що вони з Путіним досягнуть чогось значного.
"Я поговорю з Путіним і думаю, що ми, можливо, зробимо щось значне", — сказав він.
Також президент США зазначив, що, як і раніше, має намір покласти край війні в Україні. Він підтвердив, що Вашингтон і Москва вже ведуть серйозне обговорення про завершення російсько-української війни.
Нагадаємо, 30 січня Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання журналістів щодо можливих контактів із главою Кремля Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном. Він лише зазначив, що "справи в обох напрямках йдуть дуже добре".
Також ми повідомляли, що на думку оглядача відділу європейських справ Лі Гокстедера, Трамп, який обіцяв закінчити війну в Україні, підриває обіцянки щодо встановлення миру. Зокрема, про це свідчить його небажання надавати Києву допомогу.
Читайте Новини.LIVE!