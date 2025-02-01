Трамп заявил, что уже ведет серьезное обсуждение с Россией о завершении войны в Украине

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вновь заявил в пятницу, 31 января, что он поговорит с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако американский лидер не уточнил, когда именно состоится этот разговор.

Об этом пишет CNN Brazil.

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Подписывая очередной пакет указов в Овальном кабинете, Трамп заявил, что они с Путиным достигнут чего-то значительного.

"Я поговорю с Путиным и думаю, что мы, возможно, сделаем что-то значительное", — сказал он.

Также президент США отметил, что по-прежнему намерен положить конец войне в Украине. Он подтвердил, что Вашингтон и Моcква уже ведут серьезное обсуждение о завершении российско-украинской войны.

Напомним, 30 января Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов относительно возможных контактов с главой Кремля Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Он лишь отметил, что "дела в обоих направлениях идут очень хорошо".

Также мы сообщали, что по мнению обозревателя отдела европейских дел Ли Хокстедера, Трамп, который обещал закончить войну в Украине, подрывает обещания по установлению мира. В частности, об этом говорит его нежелание оказывать Киеву помощь.