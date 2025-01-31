Война в Украине — Трамп саботирует собственный мирный план для Киева

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп, который пообещал закончить войну в Украине, подрывает собственные обещания по установлению мира. В частности, об этом свидетельствует его нежелание оказывать Киеву помощь.

Такое мнение высказал обозреватель отдела европейских дел Ли Хокстедер в своей колонке в The Washington Post.

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Хокстедер пишет, что Трамп не желает посылать больше помощи Украине, не говоря уже о военных США. Кроме того, он выступает против вступления Украины в НАТО.

"Что касается надзора за возможным прекращением огня и обеспечения безопасности Украины — без чего перемирие было бы бессмысленным, учитывая неоимпериалистические амбиции Москвы — он считает это проблемой Европы", — говорится в материале.

В колонке также указано, что американский президент справедливо подталкивает Европу к увеличению расходов на оборону и взятию на себя больше ответственности за собственную безопасность. В то же время "убедить европейцев рискнуть прямой конфронтацией с российскими войсками было бы самой большой просьбой со стороны президента США к союзникам в современной истории".

Обозреватель также отмечает, что Европа не может остановить войну в Украине без США, так же как и США не могут этого сделать без европейских войска. Именно сотрудничество и взаимозависимость является ключевым фактором, если или когда будет перемирие путем переговоров.

"Но вместо того, чтобы поощрить европейских союзников и дать понять, что Вашингтон прикроет их спину, Трамп обрушился на них с агрессией и злоупотреблениями", — пишет Хокстедер.

Напомним, недавно Дональд Трамп намекнул на первый разговор с Путиным. Поводом для контакта стала авиакатастрофа в Вашингтоне.

Также президент ПАСЕ спрогнозировал действия Трампа в следующие 100 дней. Он попытается сделать что-то для улучшения ситуации в Украине.