Війна в Україні — Трамп саботує власний мирний план для Києва

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп, який пообіцяв закінчити війну в Україні, підриває власні обіцянки щодо встановлення миру. Зокрема, про це свідчить його небажання надавати Києву допомогу.

Таку думку висловив оглядач відділу європейських справ Лі Гокстедер у своїй колонці у The Washington Post.

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Гокстедер пише, що Трамп не бажає надсилати більше допомоги Україні, не говорячи вже про військових США. Крім того, він виступає проти вступу України до НАТО.

"Що стосується нагляду за можливим припиненням вогню та гарантування безпеки України — без чого перемир’я було б безглуздим, враховуючи неоімперіалістичні амбіції Москви — він вважає це проблемою Європи", — йдеться у матеріалі.

У колонці також вказано, що американський президент справедливо підштовхує Європу до збільшення витрат на оборону та взяття на себе більше відповідальності за власну безпеку. Водночас "переконати європейців ризикнути прямою конфронтацією з російськими військами було б найбільшим проханням з боку президента США до союзників у сучасній історії".

Оглядач також зазначає, що Європа не може зупинити війну в Україні без США, так само як і США не можуть цього зробити без європейських війська. Саме співпраця і взаємозалежність є ключовим фактором, якщо або коли буде перемир'я шляхом переговорів.

"Але замість того, щоб заохотити європейських союзників і дати зрозуміти, що Вашингтон прикриє їхню спину, Трамп обрушився на них з агресією і зловживаннями", — пише Гокстедер.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп натякнув на першу розмову з Путіним. Приводом для контакту стала авіакатастрофа у Вашингтоні.

Також президент ПАРЄ спрогнозував дії Трампа у наступні 100 днів. Він спробує зробити щось для покращення ситуації в Україні.