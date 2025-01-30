Зіткнення літака з гелікоптером у США — чи вдалося комусь вижити

Автомобілі рятувальників на місці авіатрощі в США. Фото: Reuters

В окрузі Колумбія в США сталася авіатроща. Пасажирський літак зіткнувся з військовим гелікоптером під час посадки. Наразі не відомо про жодну людину, яка змогла вижити в аварії.

Про це повідомляє CNN у четвер, 30 січня.

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Що відомо про зіткнення літака та вертольота у США

Як зазначає видання, авіатроща сталася поблизу національного аеропорту Рейгана. Усі зльоти та посадки припинили. Відомо, що повітряне судно виконувало рейс 5342 компанії American Airlines. Літак вилетів з Вічіто, штат Канзас. Гелікоптер, з яким він зіткнувся, був військовим.

Катер на місці падіння літака та гелікоптера. Фото: Reuters

Відомо, що на борту пасажирського літака перебувало 60 пасажирів й 4 члени екіпажу. Після удару літак та гелікоптер упали в річку. Зазначається, що ця троща, ймовірно, стане найбільшою смертоносною катастрофою в окрузі Колумбія за десятиліття.

Як зазначають в CNN, ситуація стає все більш напруженою. Джерела видання повідомили, що були вражені побаченим. Мовляв, літак був розбитий на кілька частин і було важко розібрати, що вони бачать. Станом на зараз не відомо про тих, хто вижив в авіатрощі.

Рятувальна операція на річці Потомак. Фото: Reuters

Реакція Трампа на авіакатастрофу в США

Дональд Трамп теж відреагував на авіакатастрофу в США, передає CNN. Він заявив, що зіткнення в повітрі між вертольотом армії США та пасажирським літаком American Airlines було "поганою ситуацією, якій, здається, слід було запобігти".

"Літак був на ідеальній та звичній лінії заходу на посадку до аеропорту. Гелікоптер тривалий час рухався прямо на літак. Ясна ніч, в літаку горіли ліхтарі. Чому вертоліт не піднявся, не опустився, не розвернувся? Чому диспетчерська вишка не сказала вертольоту, що робити, замість того, щоб запитати, чи бачать вони літак", — зазначив Трамп.

Автомобіль рятувальників. Фото: Reuters

Нагадаємо, 29 січня у США розбився винищувач F-35. Це сталося під час навчань на Алясці. Пілот літака зміг катапультуватися.

28 січня у Південній Кореї в міжнародному аеропорту Кімхе загорівся пасажирський літак авіакомпанії Air Busan. Внаслідок цього постраждали чотири людини.