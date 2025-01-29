Винищувач F-35 розбився у США — відомо про причину аварії

F-35 fighter jet. Фото: Defense Express

У США під час навчань на Алясці розбився одномісний винищувач F-35. Пілот літака зміг катапультуватися та врятувався.

Про це повідомляє Associated Press у середу, 29 січня.

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Як зазначає видання, під час навчань у пілота сталася "несправність у польоті", однак він зміг катапультуватися. Полковник Пол Таунсенд, командир 354-го винищувального крила, додав, що літак розбився під час посадки на базі ВПС "Ейльсон". Літак зазнав значних пошкоджень.

"Перед катастрофою пілот оголосив про надзвичайну ситуацію під час польоту, його стан стабільний і його обстежують у медичному закладі", — зазначає AP.

Полковник Таунсенд також зазначив, що проведуть ретельне розслідування катастрофи. За його словами, ВПС мають звести до мінімуму ймовірність повторення подібного.

Що відомо про базу "Ейльсон"

За інформацією AP, база ВПС "Ейльсон" розташована приблизно за 40 кілометрів на південь від Фербенкса. У 2016 році там вирішили розмістити 54 літаки F-35. Для розширення бази виділили понад пів мільярда доларів.

Винищувач F-35 може пролетіти понад 12 годин за один раз. Завдяки цьому він має можливість досягти будь-якої точки Північної півкулі за виліт.

Нагадаємо, Україна отримає винищувачі четвертого покоління Mirage 2000-5 від Франції. Передати літаки мають до кінця березня цього року.

Вперше в історії пілот винищувача F-16 за один бойовий виліт знищив одразу шість цілей. Це зміг зробити український пілот під час масованого обстрілу.