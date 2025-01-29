Истребитель F-35 разбился в США — известно о причине аварии

Истребитель F-35. Фото: Defense Express

В США во время учений на Аляске разбился одноместный истребитель F-35. Пилот самолета смог катапультироваться и спасся.

Об этом сообщает Associated Press в среду, 29 января.

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Как отмечает издание, во время учений у пилота произошла "неисправность в полете", однако он смог катапультироваться. Полковник Пол Таунсенд, командир 354-го истребительного крыла, добавил, что самолет разбился во время посадки на базе ВВС "Эйльсон".

"Перед катастрофой пилот объявил о чрезвычайной ситуации во время полета, его состояние стабильное и его обследуют в медицинском учреждении", — сообщает AP.

Полковник Таунсенд также отметил, что проведут тщательное расследование катастрофы. По его словам, ВВС должны свести к минимуму вероятность повторения подобного.

Что известно о базе "Эйльсон"

По информации AP, база ВВС "Эйльсон" находится примерно в 40 километрах к югу от Фэрбенкса. В 2016 году там решили разместить 54 самолета F-35. Для расширения базы выделили более полумиллиарда долларов.

Истребитель F-35 может пролететь более 12 часов за один раз. Благодаря этому, он имеет возможность достичь любой точки Северного полушария за вылет.

Напомним, Украина получит истребители четвертого поколения Mirage 2000-5 от Франции. Передать самолеты должны до конца марта этого года.

Впервые в истории пилот истребителя F-16 за один боевой вылет уничтожил сразу шесть целей. Это смог сделать украинский пилот во время массированного обстрела.