Винищувачі Mirage 2000−5F Україна отримає вже у січні — відома точна дата

Винищувач Dassault Mirage 2000−5F. Ілюстративне фото: U.S. Air Force

Перші французькі винищувачі Dassault Mirage 2000−5F вже скоро будуть в Україні. Повітряні сили Збройних сил України спочатку отримають три літаки.

Про це повідомляє Avions Legendaires.

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Повітряні сили Збройних сил України отримають перші три винищувачі Dassault Mirage 2000−5F вже цього місяця. Очікується, що ці літаки будуть доставлені до 20 січня. За деякими джерелами, вони вже перебувають на території України і використовуються для тренувальних польотів.

Винищувачі були передані Україні із запасів Повітряно-космічних сил Франції та пройшли модернізацію, що дозволила їм нести й запускати крилаті ракети SCALP-EG і Storm Shadow. Це стало результатом переговорів між президентами України та Франції, Володимиром Зеленським і Еммануелем Макроном.

Пілотам Збройних сил України знадобилося кілька місяців для навчання та освоєння цих винищувачів. Хоча Mirage 2000−5F за своїми характеристиками може здатися менш потужним, ніж деякі інші моделі, українські пілоти швидко зрозуміли, що це грізний літак, який здатний ефективно діяти на території ворога.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Франція передасть Україні винищувачі. Крім того, ми розповідали, чим особливий винищувач Mirage 2000.