Истребители Mirage 2000-5F Украина получит уже в январе — известна точная дата

Истребитель Dassault Mirage 2000-5F. Иллюстративное фото: U.S. Air Force

Первые французские истребители Dassault Mirage 2000−5F уже скоро будут в Украине. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сначала получат три самолета.

Об этом сообщает Avions Legendaires.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины получат первые три истребителя Dassault Mirage 2000−5F уже в этом месяце. Ожидается, что эти самолеты будут доставлены до 20 января. По некоторым источникам, они уже находятся на территории Украины и используются для тренировочных полетов.

Истребители были переданы Украине из запасов Воздушно-космических сил Франции и прошли модернизацию, позволившую им нести и запускать крылатые ракеты SCALP-EG и Storm Shadow. Это стало результатом переговоров между президентами Украины и Франции, Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном.

Пилотам Вооруженных сил Украины понадобилось несколько месяцев для обучения и освоения этих истребителей. Хотя Mirage 2000−5F по своим характеристикам может показаться менее мощным, чем некоторые другие модели, украинские пилоты быстро поняли, что это грозный самолет, который способен эффективно действовать на территории врага.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Франция передаст Украине истребители. Кроме того, мы рассказывали, чем особенный истребитель Mirage 2000.