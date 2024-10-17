Володимир Зеленський повідомив, що Франція надасть Україні винищувачі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володмир Зеленський повідомив, що Франція передасть нашій державі винищувачі. При цьому він наголосив, що союзники України не повинні втратити єдність.

Про це Зеленський повідомив під час пресконференції в Брюсселі.

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"Ми готуємося отримати літаки від Франції. Наші солдати тримають оборону на фронті зі зброєю від усього світу", — наголосив президент.

Він додав, що Україна отримує зброю від США, Канади, країн Євросоюзу. У цьому контексті, на думку глави держави, було б вкрай нелогічно розглядати Україну за межами НАТО.

Раніше ми повідомляли, що у четвер, 17 жовтня в Брюсселі президент України Володимир Зеленський провів переговори з генсеком НАТО Марком Рютте. Наразі вони проводять спільну пресконференцію.

Нагадуємо, Зеленський на спеціальному засіданні Європейської ради у Брюсселі презентував План перемоги України.