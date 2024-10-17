Володимир Зеленський повідомив, що Франція надасть Україні винищувачі

Зеленський повідомив, що Франція надасть Україні винищувачі
Президент України Володмир Зеленський повідомив, що Франція передасть нашій державі винищувачі. При цьому він наголосив, що союзники України не повинні втратити єдність.
Про це Зеленський повідомив під час пресконференції в Брюсселі.
Франція надасть літаки
"Ми готуємося отримати літаки від Франції. Наші солдати тримають оборону на фронті зі зброєю від усього світу", — наголосив президент.
Він додав, що Україна отримує зброю від США, Канади, країн Євросоюзу. У цьому контексті, на думку глави держави, було б вкрай нелогічно розглядати Україну за межами НАТО.
Раніше ми повідомляли, що у четвер, 17 жовтня в Брюсселі президент України Володимир Зеленський провів переговори з генсеком НАТО Марком Рютте. Наразі вони проводять спільну пресконференцію.
Нагадуємо, Зеленський на спеціальному засіданні Європейської ради у Брюсселі презентував План перемоги України.
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