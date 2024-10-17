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Зеленський повідомив, що Франція надасть Україні винищувачі

17 жовтня 2024 19:40
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Володимир Зеленський повідомив, що Франція надасть Україні винищувачі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володмир Зеленський повідомив, що Франція передасть нашій державі винищувачі. При цьому він наголосив, що союзники України не повинні втратити єдність.

Про це Зеленський повідомив під час пресконференції в Брюсселі.

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"Ми готуємося отримати літаки від Франції. Наші солдати тримають оборону на фронті зі зброєю від усього світу", — наголосив президент.

Він додав, що Україна отримує зброю від США, Канади, країн Євросоюзу. У цьому контексті, на думку глави держави, було б вкрай нелогічно розглядати Україну за межами НАТО. 

Раніше ми повідомляли, що у четвер, 17 жовтня в Брюсселі президент України Володимир Зеленський провів переговори з генсеком НАТО Марком Рютте. Наразі вони проводять спільну пресконференцію.

Нагадуємо, Зеленський на спеціальному засіданні Європейської ради у Брюсселі презентував План перемоги України.

Україна Володимир Зеленський НАТО винищувач Франція

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