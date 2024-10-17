Зеленський на саміті Євросоюзу представив План перемоги України — головні заяви

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

У четвер, 17 жовтня, Президент Володимир Зеленський у Брюсселі на спеціальному засіданні Європейської ради презентував План перемоги України. Захід відбувся на рівні лідерів країн.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

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Презентуючи План перемоги, Зеленський наголосив, що є таємні розділи цього документа, які носять чутливий характер. Саме вони вимагають якнайшвидшої допомоги.

Глава держави підкреслив, що План перемоги є мостом до успішного Саміту миру.

"Росія буде примушена піти дипломатичним шляхом лише тоді, коли зрозуміє, що не досягне нічого силою. Цей План якраз про те, що для цього потрібно", — заявив Зеленський.

Президент зазначив, що одним із головних аргументів, щоб зупинити війну, стане запрошення України в НАТО.

"Факт негайного запрошення України вступити до НАТО матиме вирішальне значення. Воно символізуватиме не тільки НАТО — воно покаже неминучість європейської інтеграції України та незаперечний шлях демократії в Україні", — сказав Зеленський.



Президент зазначив, що Китай продовжує допомагати Росії у веденні війни разом із КНДР та Іраном. За словами Зеленського, необхідно розмістити в Україні ракетні комплекти для стримування російського диктатора Володимира Путіна, щоб змусити РФ до переговорів або знищити їхні військові об’єкти.

Український лідер окремо відзначив, що якщо країни зараз підтримають План перемоги, то Україна може завершити війну не пізніше наступного року.

"Ми готові покласти План перемоги на ваш стіл і розраховуємо на вашу підтримку. Україна готова до справжньої дипломатії. Але для цього ми маємо бути сильними. Силоміць нав’язане перемир’я замість справедливого миру ніколи не приносило безпеки. Нікому не подобається, коли війна повертається", — йдеться у заяві.

Зеленський також додав, що Україна пропонує ключовим партнерам укласти спеціальну угоду щодо захисту критично важливих ресурсів України.

Президент нагадав і про успішний Саміт миру цього літа, який підтримали понад 100 країн, та анонсував другий такий захід для завершення війни. Він підкреслив, що вже проведено п’ять зустрічей щодо реалізації пунктів Формули миру, і в листопаді буде представлений відповідний документ.

Що відомо про План перемоги

Президент Володимир Зеленський 16 жовтня виступив у Верховній Раді та представив План перемоги України. Парламент одноголосно та повністю його підтримав.

Цей план складається з п'яти пунктів:

Перший пункт — запрошення України до НАТО.

Другий пункт — зняття обмежень на використання західних ракет по військових об’єктах Росії.

Третій пункт — розміщення в Україні неядерного стратегічного пакета стримування.

Четвертий пункт — спільний захист та інвестування у видобуток цінних ресурсів для економічного зростання.

Пʼятий пункт — розрахований на післявоєнний час. Зеленський зазначив, що Україна матиме великий і досвідчений військовий контингент.

Раніше міністр оборони Швеції заявив, що підтримує План перемоги України та її майбутнє членство в НАТО. Проте вступ до Альянсу поки не на часі.

У свою чергу генсек НАТО Марк Рютте підкреслив, що Альянс розглянув та врахував розроблений Україною План перемоги, але ще багато деталей цієї ініціативи потрібно обговорити.