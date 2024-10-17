План перемоги — Зеленський вирушив до Брюсселя говорити про завершення війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

У четвер, 17 жовтня, Президент України Володимир Зеленський вирушив до Брюсселя для участі в спеціальному засіданні Європейської ради на рівні лідерів країн. Там глава держави представить План перемоги.

Відеозвернення український лідер опублікував у Facebook.

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Зеленський у Брюсселі представить План перемоги

Зеленський перед поїздкою наголосив на важливості посилення підтримки України для справедливого завершення війни.

Президент подякував голові Євроради Шарлю Мішелю за запрошення України.

Глава держави додав, що у програмі його візиту передбачені зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, керівниками політичних груп, генсеком НАТО Марком Рютте.

Український зазначив, що також готується до засідання Ради Україна-НАТО, де обговорять питання оборони, зокрема перед зимовим періодом.

"Головне – більше захисту для України зараз, перед зимою", — підкреслив Зеленський.

Повідомлення Зеленського у Faceboook

Нагадаємо, 16 жовтня Президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді та представив План перемоги України. Парламент одноголосно та повністю його підтримав.

За словами Зеленського, якщо партнери підтримають План перемоги — Україна може завершити війну не пізніше наступного року.