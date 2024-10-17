План победы — Зеленский отправился в Брюссель говорить о завершении войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В четверг, 17 октября, Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Брюссель для участия в специальном заседании Европейского совета на уровне лидеров стран. Там глава государства представит План победы.

Видеообращение украинский лидер опубликовал в Facebook.

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Зеленский перед поездкой отметил важность усиления поддержки Украины для справедливого завершения войны.

Президент поблагодарил председателя Евросовета Шарля Мишеля за приглашение Украины.

Глава государства добавил, что в программе его визита предусмотрены встречи с президентом Европарламента Робертой Мецолой, руководителями политических групп, генсеком НАТО Марком Рютте.

Украинский отметил, что также готовится к заседанию Совета Украина-НАТО, где обсудят вопросы обороны, в частности, перед зимним периодом.

"Главное – больше защиты для Украины сейчас, перед зимой", — подчеркнул Зеленский.

Сообщение Зеленского в Faceboook

Напомним, 16 октября Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде и представил План победы Украины. Парламент единогласно и полностью поддержал его.

По словам Зеленского, если партнеры поддержат План победы — Украина может завершить войну не позже следующего года.