План перемоги України — що каже Марк Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

НАТО розглянуло та врахувало розроблений Україною План перемоги, але ще багато деталей цієї ініціативи потрібно обговорити. Альянс підтримує для цього тісні зв'язки з Києвом.

Про це повідомив генсек НАТО Марк Рютте, пише Associated Press.

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Рютте наголосив, що український План перемоги містить багато аспектів, включно з політичними та військовими питаннями. За його словами, їх необхідно обговорити з українською стороною, щоб зрозуміти, що можливо реалізувати.

Водночас генсек наголосив, що він підтримує тісні зв'язки з Києвом та союзниками, щоб "оцінити можливі кроки з надання допомоги Україні".

При цьому Рютте відмовився розкрити деталі майбутніх обговорень з Україною. Він наголосив, що наразі головне завдання — надання Україні допомоги для повернення територій і зміцнення позицій перед майбутніми мирними переговорами.

Нагадаємо, 16 жовтня Президент України Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді. На слухання плану прийшло все військово-політичне керівництво України. Був присутній навіть Сирський, Буданов та Малюк.

Під час свого виступу глава держави також назвав строки завершення війни. Однак, за його словами, це можливо лише тоді, якщо План перемоги підтримають партнери України.