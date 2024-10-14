План перемоги України — стали відомі нові деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

В Офісі Президента розповіли, що передбачає План перемоги Володимира Зеленського та які кроки допоможуть примусити Росію зупинити агресію. Зокрема, йдеться про надання більшої кількості далекобійних ракет та дозвіл бити ними вглиб території РФ.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, пише видання The Wall Street Journal.

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План перемоги Зеленського — деталі

План перемоги Президента України Володимира Зеленського є детальною стратегією, що охоплює військові, економічні, політичні та дипломатичні кроки, необхідні для того, щоб змусити Росію припинити війну.

Михайло Подоляк уточнив, що ця стратегія передбачає запит на отримання більшої кількості далекобійних ракет ATACMS і Storm Shadow.

Подоляк зауважив, що у плані також прописано дозвіл на використання цих ракет для ураження військових об'єктів у глибині Росії.

На думку радника керівника Офісу Президента, саме це може змінити розрахунки Путіна, збільшивши внутрішній тиск, а також послабивши російські передові сили.

Раніше в Офісі Президента анонсували презентацію Плану перемоги українцям. Михайло Подоляк заявив, що Президент України Володимир Зеленський проведе презентацію найближчими днями. Йтиметься про деталі щодо програми примусу та її важливості.

"Щодо ширшої презентації для України, я думаю, що це питання днів. Чому? Тому що це важливо розуміти, на якому етапі війни, що робимо. Я думаю, що президент достатньо ефективно цю презентацію проведе", — зазначив представник Офісу Президента.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вже зустрічався з канцлером Німеччини Олафом Шольцом з метою представити йому український План перемоги. Зеленський заявив, що хотілося б закінчити війну не пізніше 2025 року. Він наголосив, що План перемоги — це міст для проведення Саміту миру, який "поставить крапку у війні".

Раніше Новини.LIVE писали, що 7 жовтня Володимир Зеленський повідомив роботу над деталями Плану перемоги.