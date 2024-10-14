План победы Украины — стали известны новые детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В Офисе Президента рассказали, что предусматривает План победы Владимира Зеленского и какие шаги помогут заставить Россию остановить агрессию. В частности, речь идет о предоставлении большего количества дальнобойных ракет и разрешении бить ими вглубь территории РФ.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет издание The Wall Street Journal.

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План победы Зеленского — детали

План победы Президента Украины Владимира Зеленского является подробной стратегией, охватывающей военные, экономические, политические и дипломатические шаги, необходимые для того, чтобы заставить Россию прекратить войну.

Михаил Подоляк уточнил, что эта стратегия подразумевает запрос на получение большего количества дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow.

Подоляк отметил, что в плане также прописано разрешение использования этих ракет для поражения военных объектов в глубине России.

По мнению советника руководителя Офиса Президента, именно это может изменить расчеты Путина, увеличив внутреннее давление, а также ослабив российские передовые силы.

Ранее в Офисе Президента анонсировали презентацию Плана победы украинцам. Михаил Подоляк заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский проведет презентацию в ближайшие дни. Речь идет о деталях программы принуждения и ее важности.

"Что касается более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней. Почему? Потому что это важно понимать, на каком этапе войны, что делаем. Я думаю, что президент достаточно эффективно эту презентацию проведет", — отметил представитель Офиса Президента.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уже встречался с канцлером Германии Олафом Шольцом с целью представить ему украинский План победы. Зеленский заявил, что хотелось бы окончить войну не позже 2025 года. Он подчеркнул, что План победы — это мост для проведения Саммита мира, который "поставит точку в войне".

Ранее Новини.LIVE писали, что 7 октября Владимир Зеленский сообщил о работе над деталями Плана победы.