Зеленський зробив заяву про представлення Плану перемоги всім країнам

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі очікується звіт від української делегації у Вашингтоні після початку роботи над військовими та військово-політичними аспектами Плану перемоги. Він закликав партнерів визначитися щодо можливості завершення війни в Україні відповідно до українського бачення.

Про це він повідомив у вечірньому звернені у понеділок, 7 жовтня.

Читайте також:

Основні моменти звернення президента

На найближчий тиждень погоджено графік переговорів, в рамках яких буде представлено План перемоги всім країнам, які можуть сприяти наближенню миру.

Зеленський закликав партнерів визначитися щодо завершення війни в Україні відповідно до нашого бачення в глобальній архітектурі безпеки.

Президент також повідомив про доповіді Олександра Камишіна та Германа Сметаніна, в яких обговорювалося власне виробництво снарядів, техніки та артилерії, а також були озвучені пропозиції до партнерів інвестувати в український оборонний сектор.

Генерал Сирський доповів про ситуацію на фронті, підкресливши, що найбільш складною залишається ситуація на Донецькому напрямку.

"Ми маємо ставати сильніше щомісяця, щотижня. І я дякую всім, хто допомагає! Усім, хто працює заради України. Я дякую всім, хто б’ється заради нашої держави!" — пояснив президент.

Нагадаємо, 6 жовтня Зеленський привітав із Днем працівників освіти усіх учителів, викладачів та педагогів. Глава держави підкреслив важливість їхньої праці у вихованні майбутніх поколінь.

Також 6 жовтня Зеленський привітав бійців територіальної оборони з їхнім професійним святом. Він нагадав, що воїни ТрО захищають нашу державу з перших днів повномасштабного вторгнення.