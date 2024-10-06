Володмир Зеленський звернувся до бійців ТрО у день їх професійного свята

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський привітав бійців територіальної оборони з їхнім професійним святом. Він нагадав, що воїни ТрО захищають нашу державу з перших днів повномасштабного вторгнення.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram у неділю, 6 жовтня.

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"Сьогодні День територіальної оборони, воїнів і підрозділів, які разом з усіма складовими Сил оборони та безпеки України захищають нашу державу та людей", — повідомив Зеленський.

Президент нагадав, що з перших днів повномасштабної війни тисячі воїнів ТрО проявили найкращі риси українського характеру, а саме сміливість і відданість Україні.

Зеленський також наголосив, що на початку повномасштабного вторгнення бійці ТрО брали активну участь в обороні Києва, Чернігова та Сум. Також вони захищали Харків, билися на південному напрямку, брали участь в боях на Донбасі.

"Пишаємося кожним, хто справді стійкий! Дякуємо кожному, хто знищує ворога та виборює для України можливість жити. І шануємо памʼять усіх полеглих у боях заради України!" — наголосив президент.

Раніше ми писали, що міністр оборони України Рустем Умєров привітав бійців територіальної оборони з їхнім професійним святом. Він подякував воїнам за рішення у складний час стати на захист своєї Вітчизни.

Також командування 123-ї бригади територіальної оборони ЗСУ проводить службове розслідування обставин загибелі командира 186-го батальйону Ігоря Гриба. Для з'ясування причин потрібен час.