Звернення Володимира Зеленського 5 жовтня — про що говорив президент

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

У вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський розповів про умови миру для України. Також голова держави звернувся до спецпризначенців СБУ напередодні зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 12 жовтня.

Про це Володимир Зеленський заявив у суботу, 5 жовтня.

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Вечірнє звернення Зеленського 5 жовтня

За словами Володимира Зеленського, зараз триває робота команд України, Сполучених Штатів та команд інших наших партнерів для підготовки "Рамштайну". Цей тиждень може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна.

Днями відбудуться політичні консультації між урядовцями та дипломатами, на яких говоритимуть також військові щодо наповнення воєнних пунктів Плану перемоги.

"Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції — наш фронт передусім. І все, що зазначено в Плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світу цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за Формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання — гарантувати Україні надійний мир і тривалу безпеку", — сказав президент.

За словами Зеленського, це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями.

Також президент України відзначив українських захисників, які теж свого роду готують наступний "Рамштайн", тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньо далекобійності.

"Хочу подякувати всім воїнам Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України — усім, хто демілітаризує російські військові обʼєкти. Хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, а особливо за влучання по російських військових аеродромах", — зазначив Зеленський.

Як зазначив український лідер, кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами — це порятунок життів українців.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня здійснив робочу поїздку в Сумську область. Він зустрівся з військовими, які беруть участь у операції в Курській області.

Раніше Новини.LIVE писали, що напередодні Зеленський зустрівся з новим очільником НАТО Рютте. Вони обговорили, зокрема, оборонну підтримку України.