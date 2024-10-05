Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Україні потрібен мир без торгівлі територіями — головне зі звернення Зеленського arrow

Україні потрібен мир без торгівлі територіями — головне зі звернення Зеленського

5 жовтня 2024 21:41
Галина Шподарева - редактор
Звернення Володимира Зеленського 5 жовтня — про що говорив президент
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

У вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський розповів про умови миру для України. Також голова держави звернувся до спецпризначенців СБУ напередодні зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 12 жовтня.  

Про це Володимир Зеленський заявив у суботу, 5 жовтня. 

Читайте також:

Вечірнє звернення Зеленського 5 жовтня

За словами Володимира Зеленського, зараз триває робота команд України, Сполучених Штатів та команд інших наших партнерів для підготовки "Рамштайну". Цей тиждень може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна.

Днями відбудуться політичні консультації між урядовцями та дипломатами, на яких говоритимуть також військові щодо наповнення воєнних пунктів Плану перемоги.

"Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції — наш фронт передусім. І все, що зазначено в Плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світу цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за Формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання — гарантувати Україні надійний мир і тривалу безпеку", — сказав президент.

За словами Зеленського, це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. 

Також президент України відзначив українських захисників, які теж свого роду готують наступний "Рамштайн", тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньо далекобійності.

"Хочу подякувати всім воїнам Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України — усім, хто демілітаризує російські військові обʼєкти. Хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, а особливо за влучання по російських військових аеродромах", — зазначив Зеленський. 

Як зазначив український лідер, кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами — це порятунок життів українців. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня здійснив робочу поїздку в Сумську область. Він зустрівся з військовими, які беруть участь у операції в Курській області.

Раніше Новини.LIVE писали, що напередодні Зеленський зустрівся з новим очільником НАТО Рютте. Вони обговорили, зокрема, оборонну підтримку України.

Володимир Зеленський Офіс президента зброя президент Рамштайн

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

00:29 Голодні, обірвані та п'ють з калюж — штурмовик розповіла про полонених РФ

6 жовтня 2024

23:59 Синоптики попередили про негоду в Києві завтра

23:59 Шевченко привітав збірну України з бронзовими медалями чемпіонату світу

23:53 Жінка загинула у ДТП через свого сина — як суд покарав винуватця аварії

23:46 По-літньому тепло, але з дощем — прогноз погоди на завтра у Харкові

23:42 Трамп виступив із передвиборчим мітингом у Пенсильванії — фоторепортаж

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Термінова новина

23:35 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо

23:29 Зниження температури та дощ — прогноз погоди на завтра у Львові

Термінова новина

23:20 Окупанти атакують Харків КАБами — повітряна тривога у місті

23:15 У Києві оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:59 Синоптики попередили про негоду в Києві завтра

23:59 Шевченко привітав збірну України з бронзовими медалями чемпіонату світу

23:53 Жінка загинула у ДТП через свого сина — як суд покарав винуватця аварії

23:46 По-літньому тепло, але з дощем — прогноз погоди на завтра у Харкові

23:42 Трамп виступив із передвиборчим мітингом у Пенсильванії — фоторепортаж

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Термінова новина

23:35 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо

23:29 Зниження температури та дощ — прогноз погоди на завтра у Львові

Термінова новина

23:20 Окупанти атакують Харків КАБами — повітряна тривога у місті

23:15 У Києві оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:00 Росіяни атакували Суми — є влучання

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

Text

00:29 Голодні, обірвані та п'ють з калюж — штурмовик розповіла про полонених РФ

6 жовтня 2024
Text

15:23 Українські снайпери показали, як знищували штурмові загони росіян на Харківщині

5 жовтня 2024
Text

15:11 Гончаренко прокоментував корупційний скандал з головою Хмельницької МСЕК

Text

13:26 Збентежені та шоковані — як реагують українські зірки на скандал з P. Diddy

Text

12:42 Камалія розповіла, хто і чому відмовив її підписати контракт із ЗСУ

Text

00:05 Військовий відповів, до яких наслідків призведе масове СЗЧ на Донбасі

4 жовтня 2024
Text

21:30 Полковник ДПСУ поділився подробицями перебування у російському полоні — ексклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Зменшення зарплат заднім числом суперечить Конституції, — нардеп

Text

17:50 Вибух російського дрона у Білорусі та нові правила мобілізації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, що ще один день бойових дій дорівнює місяцю розмінувань

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК