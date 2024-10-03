Зеленський пояснив, чому візит Рютте до Києва є знаковим для України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Новий генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте у четвер, 3 жовтня, прибув з візитом до Києва. З ним зустрівся Президент України Володимир Зеленський та обговорив, зокрема, оборонну підтримку.

Про це український лідер сказав під час вечірнього відеозвернення.

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Візит Рютте до Києва 3 жовтня

"Сьогодні в Києві з першим візитом був новий керівник НАТО Марк Рютте. Це знаковий його візит в Україну — одразу після набуття повноважень Генсека Альянсу. І головне тепер — реально наповнити такий пріоритет рішеннями", — йдеться у повідомленні.

Зеленський зауважив, що надзвичайно важливо повністю виконувати кожну нашу домовленість з партнерами про оборонну підтримку. А вчасне її надання забезпечує стійкість Сил оборони на фронті, який має бути посилений.

Також він наголосив що необхідності забезпечення рішень щодо далекобійних ударів по Росії, аби завершити війну. Водночас не менш важливо перед зимою додаткові системи ППО для збиття російських ракет і дронів.

"Ми бачимо, що однією з головних причин дефіциту безпеки у небі України і, зокрема, поруч із кордонами НАТО — наших сусідів — є дефіцит рішень про спільну роботу, про спільний захист", — зазначив Зеленський.

Він додав, що ті засоби, які працюють у небі Близького Сходу і допомагають обороні Ізраїлю, можуть працювати і в небі України — існують спеціальні технічні рішення та цілком дієва тактика.

Нагадаємо, Рютте під час зустрічі із Зеленським обговорили перспективи співпраці між Україною та НАТО, план перемоги, ситуацію на фронті, забезпечення зброєю та майбутній "Рамштайн".

Також ми писали, що нещодавно Марк Рютте зробив заяву щодо дозволу Україні бити вглиб по території Росії.