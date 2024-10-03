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Зеленский поделился подробностями встречи с Рютте в Киеве — вечернее обращение

3 октября 2024 19:52
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский объяснил, почему визит Рютте в Киев является знаковым для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Новый генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте в четверг, 3 октября, прибыл с визитом в Киев. С ним встретился Президент Украины Владимир Зеленский и обсудил, в частности, оборонную поддержку.

Об этом украинский лидер сказал во время вечернего видеообращения .

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Визит Рютте в Киев 3 октября

"Сегодня в Киеве с первым визитом был новый руководитель НАТО Марк Рютте. Это знаковый его визит в Украину — сразу после обретения полномочий Генсека Альянса. И главное теперь реально наполнить такой приоритет решениями" , — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что очень важно полностью выполнять каждую нашу договоренность с партнерами об оборонной поддержке. А своевременное ее предоставление обеспечивает устойчивость сил обороны на фронте, который должен быть усилен.

Также он подчеркнул необходимость обеспечения решений по дальнобойным ударам по России, чтобы завершить войну. В то же время не менее важно перед зимой дополнительные системы ПВО для сбивания российских ракет и дронов.

"Мы видим, что одной из главных причин дефицита безопасности в небе Украины и, в частности, рядом с границами НАТО - наших соседей - есть дефицит решений о совместной работе, о совместной защите" , - отметил Зеленский.

Он добавил, что те средства, которые работают в небе Ближнего Востока и помогают обороне Израиля, могут работать и в небе Украины — существуют специальные технические решения и действенная тактика.

Напомним, Рютте на встрече с Зеленским обсудили перспективы сотрудничества между Украиной и НАТО, план победы, ситуацию на фронте, обеспечение оружием и будущий "Рамштайн".

Также мы писали, что недавно Марк Рютте сделал заявление по поводу разрешения Украине бить вглубь по территории России.

Владимир Зеленский Киев НАТО гуманитарная помощь зима Марк Рютте

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