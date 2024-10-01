Новий генсек НАТО Марк Рютте підтримав право України бити по території РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: NATO

Новий генеральний секретар НАТО зробив заяву щодо дозволу Україні на удари західною зброєю вглиб РФ. За словами Марка Рютте, Україна веде війну самооборони і, відповідно до міжнародного права, має право захищати себе, зокрема якщо це включає дії за межами її держкордонів.

Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав під час церемонія з нагоди передачі повноважень новому Генеральному секретарю НАТО у вівторок, 1 жовтня.

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За словами нового генсека НАТО Марка Рютте, кожен союзник самостійно визначає рівень підтримки для України, яка веде війну самооборони.

"Це означає, що Україна має право захищати себе. І як ми знаємо, згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні. Це означає підтримку українського права на самооборону. Але кожен союзник визначає рівень своєї підтримки для України. Це не я вирішую від імені Альянсу. Це партнери вирішують", — заявив Рютте.

Новий генсек НАТО зауважив, що "одна конкретна зброя не вирішить війну", але підтримка союзників є надзвичайно важливою для України.

"Одна конкретна зброя не вирішить війну. Але це дуже важливо. Я розумію прохання України. Але це союзники мають вирішувати, що робити. Є певні партнери, наприклад США. Їхнє керівництво витратило мільярди доларів, допомагаючи Україні в самообороні. Чітко можна сказати, що Україна без допомоги США навряд чи була незалежною країною", — додав генсек НАТО.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який став новим генеральним секретарем НАТО, наголосив, що Україна буде одним із його пріоритетів. Він також відзначив важливість зміцнення оборони Альянсу та розширення партнерських відносин.

Також раніше Новини.LIVE писали про те, що на посаді генсека НАТО Марк Рютте замінив Єнса Столтенберга, який очолював Альянс 10 років. Під час вступу на посаду Рютте запевнив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів як нового очільника Альянсу. Окрім того, він підтримуватиме незворотність шляху України щодо її вступу в НАТО.