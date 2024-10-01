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Рютте вступив на посаду генсека НАТО і зробив заяву щодо України

1 жовтня 2024 12:28
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Новий генсек НАТО Рютте назвав Україну своїм пріоритетом
Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який став новим генеральним секретарем НАТО, наголосив, що Україна буде одним із його головних пріоритетів. Він також відзначив важливість зміцнення оборони Альянсу та розширення партнерських відносин.

Про це заявив Марк Рютте у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі у вівторок, 1 жовтня, пише Європейська правда.

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У вівторок, 1 жовтня, прем'єр-міністр Нідерландів Рютте офіційно був призначений новим генеральним секретарем НАТО.  На початку церемонії він заявив, що Україна стане головним питанням і є "на вершині списку" його пріоритетів, як нового очільника НАТО.

"Україна. Ми маємо зробити так, щоб Україна вистояла як суверенна, незалежна, демократична нація", — зазначив Рютте.

Іншими пріоритетами, за його словами, будуть стримування та оборона Альянсу. 

"Ми повинні витрачати більше. Ми повинні підвищити нашу колективну оборону", — заявив новий генсек НАТО.

Він додав, що, так само як і Столтенберг, розбудовуватиме альянси НАТО із партнерами по всьому світу.

"Одна річ точно не зміниться. Це ключова місія НАТО: що ми захищаємо наших людей, наші держави і, звичайно, наші цінності", — підсумував Рютте.

Нагадаємо, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга зазначав, що призначення Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО є прийнятним для України, враховуючи різні політичні течії в організації.

Також раніше ми писали  про те, що відомо про нового очільника НАТО та чи на користь така заміна Україні.

НАТО Україна Бельгія Єнс Столтенберг Марк Рютте Альянс

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