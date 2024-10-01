Назначение генсека НАТО Рютте назвал Украину своим приоритетом

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте , который стал новым генеральным секретарем НАТО, отметил, что Украина будет одним из его главных приоритетов. Он также отметил важность укрепления обороны Альянса и расширения партнерских отношений.

Об этом заявил Марк Рютте в штаб-квартире Альянса в Брюсселе во вторник, 1 октября, пишет Европейская правда.

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Во вторник, 1 октября, премьер-министр Нидерландов Рютте официально был назначен новым генеральным секретарем НАТО. В начале церемонии он заявил, что Украина станет главным вопросом и является "на вершине списка" его приоритетов, как нового главы НАТО.

"Украина. Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация", — отметил Рютте.

Другими приоритетами, по его словам, будут сдерживание и оборона Альянса.

"Мы должны тратить больше. Мы должны повысить нашу коллективную оборону"— заявил новый генсек НАТО.

Он добавил, что, так же как и Столтенберг, будет развивать альянсы НАТО с партнерами по всему миру.

"Одна вещь точно не изменится. Это ключевая миссия НАТО: что мы защищаем наших людей, наши государства и, конечно, наши ценности", — подытожил Рютте.

Напомним, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга отмечал, что назначение Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО приемлемо для Украины, учитывая различные политические течения в организации.

Также ранее мы писали о том, что известно о новом руководителе НАТО и в пользу ли такая замена Украине.