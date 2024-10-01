Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Стало відомо, коли новий генсек НАТО офіційно прийме повноваження arrow

Стало відомо, коли новий генсек НАТО офіційно прийме повноваження

1 жовтня 2024 09:54
Карина Приходько - Редактор
Марк Рютте — коли новий генсек НАТО прийме повноваження
Марк Рютте і Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Yves Herman
Карина Приходько - Редактор

Наступником Єнса Столтенберга на посаду генерального секретаря НАТО стане прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Офіційно він прийме свої повноваження та розпочне виконання обов'язків вже у вівторок, 2 жовтня. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Читайте також:

Коли Рютте офіційно прийме повноваження

Зазначається, що офіційна церемонія передачі повноважень Марку Рютте відбудеться 2 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Столтенберг і Рютте виступлять на засіданні Північноатлантичної ради і звернуться з короткими заявами до всіх співробітників. Після цього новий генсек проведе першу пресконференцію.

Західні ЗМІ писали, що від Рютте очікують збереження пріоритетів Столтенберга. Зокрема, це стосується, підтримки України, підштовхування країн НАТО до збільшення витрат на оборону та залучення США до європейської безпеки.

Крім того, політики сподіваються, що у випадку перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, Рютте використає свою майстерність знаходити компроміси, щоби налагодити взаємодію з новим американським лідером. 

Зазначимо, Марк Рютте обіймав посаду прем'єр-міністра Нідерландів упродовж 14 років. Він є прихильником України і за його сприяння Київ отримав багато допомоги від країни. 

А колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг керував організацією протягом десятиліття, яке відзначилось, перш за все, повномасштабним вторгненням Росії в Україну в 2022 році.

Що передувало

Нагадаймо, 26 червня прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте обрали новим генеральним секретарем НАТО. Його кандидатуру схвалили постійні представники всіх 32 держав-членів Альянсу.

Також ми писали про те, що відомо про нового очільника НАТО та чи на користь така заміна Україні.

До слова, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга зазначав, що призначення Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО є прийнятним для України, враховуючи різні політичні течії в організації.

НАТО політики Єнс Столтенберг Марк Рютте церемонія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:13 Зеленський привітав українських військових з Днем захисників і захисниць України

10:11 Загальнонаціональна хвилина мовчання — як долучилася Одеса, фото

09:54 Стало відомо, коли новий генсек НАТО офіційно прийме повноваження

09:52 Відключення електроенергії — хто з одеситів буде без світла до вечора

09:52 Національний кешбек — українцям нарахують перші виплати з 1 жовтня

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

09:48 Росіяни обстріляли центр Херсона — є загиблі та поранені

09:44 Черги на кордоні України — на яких КПП зранку є затори

Text

09:38 У Києві катастрофа з якістю води, мостів та управління — інтерв'ю з депутатом

09:34 У Києві вшанували пам'ять загиблих на День захисників і захисниць України — фото

09:21 Одеситку, яка забруднила прапорці на честь загиблих воїнів, оголосили у розшук

10:13 Зеленський привітав українських військових з Днем захисників і захисниць України

10:11 Загальнонаціональна хвилина мовчання — як долучилася Одеса, фото

09:54 Стало відомо, коли новий генсек НАТО офіційно прийме повноваження

09:52 Відключення електроенергії — хто з одеситів буде без світла до вечора

09:52 Національний кешбек — українцям нарахують перші виплати з 1 жовтня

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

09:48 Росіяни обстріляли центр Херсона — є загиблі та поранені

09:44 Черги на кордоні України — на яких КПП зранку є затори

09:34 У Києві вшанували пам'ять загиблих на День захисників і захисниць України — фото

09:21 Одеситку, яка забруднила прапорці на честь загиблих воїнів, оголосили у розшук

09:13 ТЦК почали розсилати повістки Укрпоштою у ще одній області

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

Text

09:38 У Києві катастрофа з якістю води, мостів та управління — інтерв'ю з депутатом

Text

08:00 День захисника і захисниць України та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

30 вересня 2024
Text

23:41 Южаніна пояснила, чому в Україні важлива зміна влади зараз

Text

23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

Text

23:14 На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

Text

19:56 У ЗСУ заявили, що система підготовки мобілізованих не реформована з часів СРСР

Text

17:50 Ядерні погрози Путіна та заяви ОП про удари вглиб Росії — ефір Вечір.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

16:58 Омельченко спрогнозував ситуацію зі світлом в Україні восени

Text

15:51 Нардеп назвав дві умови, за яких 2025 року можуть відбутися вибори

Text

13:43 Нардеп пояснив, що означає постанова ЦВК про перевірку виборчих дільниць

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня