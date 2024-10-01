Марк Рютте — коли новий генсек НАТО прийме повноваження

Марк Рютте і Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Yves Herman

Наступником Єнса Столтенберга на посаду генерального секретаря НАТО стане прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Офіційно він прийме свої повноваження та розпочне виконання обов'язків вже у вівторок, 2 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Коли Рютте офіційно прийме повноваження

Зазначається, що офіційна церемонія передачі повноважень Марку Рютте відбудеться 2 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Столтенберг і Рютте виступлять на засіданні Північноатлантичної ради і звернуться з короткими заявами до всіх співробітників. Після цього новий генсек проведе першу пресконференцію.

Західні ЗМІ писали, що від Рютте очікують збереження пріоритетів Столтенберга. Зокрема, це стосується, підтримки України, підштовхування країн НАТО до збільшення витрат на оборону та залучення США до європейської безпеки.

Крім того, політики сподіваються, що у випадку перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, Рютте використає свою майстерність знаходити компроміси, щоби налагодити взаємодію з новим американським лідером.

Зазначимо, Марк Рютте обіймав посаду прем'єр-міністра Нідерландів упродовж 14 років. Він є прихильником України і за його сприяння Київ отримав багато допомоги від країни.

А колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг керував організацією протягом десятиліття, яке відзначилось, перш за все, повномасштабним вторгненням Росії в Україну в 2022 році.

Що передувало

Нагадаймо, 26 червня прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте обрали новим генеральним секретарем НАТО. Його кандидатуру схвалили постійні представники всіх 32 держав-членів Альянсу.

Також ми писали про те, що відомо про нового очільника НАТО та чи на користь така заміна Україні.

До слова, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга зазначав, що призначення Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО є прийнятним для України, враховуючи різні політичні течії в організації.