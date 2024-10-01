Марк Рютте — когда новый генсек НАТО примет полномочия

Марк Рютте и Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Yves Herman

Преемником Йенса Столтенберга на пост генерального секретаря НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Официально он примет свои полномочия и приступит к исполнению обязанностей уже в среду, 2 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Когда Рютте официально примет полномочия

Отмечается, что официальная церемония передачи полномочий Марку Рютте состоится 2 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Столтенберг и Рютте выступят на заседании Североатлантического совета и обратятся с краткими заявлениями ко всем сотрудникам. После этого новый генсек проведет первую пресс-конференцию.

Западные СМИ писали, что от Рютте ожидают сохранения приоритетов Столтенберга. В частности, это касается поддержки Украины, подталкивания стран НАТО к увеличению расходов на оборону и привлечению США к европейской безопасности.

Кроме того, политики надеются, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Рютте использует свое мастерство находить компромиссы, чтобы наладить взаимодействие с новым американским лидером.

Отметим, Марк Рютте занимал должность премьер-министра Нидерландов 14 лет. Он сторонник Украины и при его содействии Киев получил много помощи от страны.

А бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг руководил организацией в течение десятилетия, которое отметилось, прежде всего, полномасштабным вторжением России в Украину в 2022 году.

Что предшествовало

Напомним, 26 июня премьер-министра Нидерландов Марка Рютте избрали новым генеральным секретарем НАТО. Его кандидатуру одобрили постоянные представители всех 32 государств-членов Североатлантического союза.

Также мы писали о том, что известно о новом руководителе НАТО и в пользу ли такая замена Украине.

К слову, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга отмечал, что назначение Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО приемлемо для Украины, учитывая различные политические течения в организации.