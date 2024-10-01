Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Генсек НАТО высказался по поводу разрешения Украине бить вглубь РФ arrow

Генсек НАТО высказался по поводу разрешения Украине бить вглубь РФ

1 октября 2024 17:15
Галина Шподарева - редактор
Новый генсек НАТО Марк Рютте поддержал право Украины бить по территории РФ
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: NATO
Галина Шподарева - редактор

Новый генеральный секретарь НАТО сделал заявление касательно разрешения Украины на удары западным оружием вглубь РФ. По словам Марка Рютте, Украина ведет войну самообороны и, согласно международному праву, имеет право защищать себя, в частности, если это включает действия за пределами ее госграниц.

Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал во время церемонии по случаю передачи полномочий новому Генеральному секретарю НАТО во вторник, 1 октября.

Читайте также:

Марк Рютте — позиция по ударам Украины по РФ

По словам нового генсека НАТО Марка Рютте, каждый союзник самостоятельно определяет уровень поддержки для Украины, ведущей войну самообороны.

"Это значит, что Украина имеет право защищать себя. И, как мы знаем, согласно международному праву, это право не заканчивается на границе. Это означает поддержку украинского права на самооборону. Но каждый союзник определяет уровень своей поддержки для Украины. Это не я решаю от имени Альянса. Это партнеры решают", — заявил Рютте.

Новый генсек НАТО отметил, что "одно конкретное оружие не разрешит войну", но поддержка союзников чрезвычайно важна для Украины.

"Одно конкретное оружие не разрешит войну. Но это очень важно. Я понимаю просьбу Украины. Но это союзники должны решать, что делать. Есть определенные партнеры, например США. Их руководство потратило миллиарды долларов, помогая Украине в самообороне. Четко можно сказать, что Украина без помощи США вряд ли была независимой страной", — добавил генсек НАТО.

Напомним, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, ставший новым генеральным секретарем НАТО, подчеркнул, что Украина будет одним из его приоритетов. Он также отметил важность укрепления обороны Североатлантического союза и расширения партнерских отношений.

Также ранее Новини.LIVE писали о том, что на посту генсека НАТО Марк Рютте заменил Йенса Столтенберга, который возглавлял Альянс 10 лет. При вступлении в должность Рютте заверил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов как нового главы Альянса. Кроме того, он будет поддерживать необратимость пути Украины по ее вступлению в НАТО.

НАТО оружие военные действия Марк Рютте Альянс война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:31 В Запорожье завершены поисковые работы на местах попадания российских КАБов

17:29 Шмыгаль заявил, что производство отечественного оружия выросло втрое в 2023 году

17:27 Украинка Стародубцева сенсационно вышла в четвертьфинал тысячника в Пекине

17:26 Новый генсек НАТО объяснил, от чего зависит вступление Украины в Альянс

17:26 Наша боль — одесситам рассказали о 86 днях обороны Мариуполя

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

17:24 В Укргидрометцентре предупредили некоторые регионы о заморозках и ветре завтра

17:23 ТЦК отказал многодетному отцу в отсрочке — что делать

17:15 Генсек НАТО высказался по поводу разрешения Украине бить вглубь РФ

17:08 Зеленский заслушал доклады военного руководства Украины о ситуации на фронте

17:07 На Закарпатье разоблачили предпринимателя, незаконно заработавшего 3,7 млн грн

17:31 В Запорожье завершены поисковые работы на местах попадания российских КАБов

17:29 Шмыгаль заявил, что производство отечественного оружия выросло втрое в 2023 году

17:27 Украинка Стародубцева сенсационно вышла в четвертьфинал тысячника в Пекине

17:26 Новый генсек НАТО объяснил, от чего зависит вступление Украины в Альянс

17:26 Наша боль — одесситам рассказали о 86 днях обороны Мариуполя

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

17:24 В Укргидрометцентре предупредили некоторые регионы о заморозках и ветре завтра

17:23 ТЦК отказал многодетному отцу в отсрочке — что делать

17:15 Генсек НАТО высказался по поводу разрешения Украине бить вглубь РФ

17:08 Зеленский заслушал доклады военного руководства Украины о ситуации на фронте

17:07 На Закарпатье разоблачили предпринимателя, незаконно заработавшего 3,7 млн грн

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

Text

16:41 В Третьей штурмовой сообщили, сколько длится обучение операторов FPV-дронов

Text

14:50 Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

Text

13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

Text

11:41 Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

09:38 В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

Text

08:00 День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2024
Text

23:41 Южанина объяснила, почему в Украине важна смена власти сейчас

Text

23:25 Депутат Киевсовета назвал причину затягивания строительства метро на Виноградарь

Text

23:14 В год от 11-12 млрд — в КГС объяснили, где власти берут средства на киевское метро

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября