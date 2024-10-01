Новый генсек НАТО Марк Рютте поддержал право Украины бить по территории РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: NATO

Новый генеральный секретарь НАТО сделал заявление касательно разрешения Украины на удары западным оружием вглубь РФ. По словам Марка Рютте, Украина ведет войну самообороны и, согласно международному праву, имеет право защищать себя, в частности, если это включает действия за пределами ее госграниц.

Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал во время церемонии по случаю передачи полномочий новому Генеральному секретарю НАТО во вторник, 1 октября.

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По словам нового генсека НАТО Марка Рютте, каждый союзник самостоятельно определяет уровень поддержки для Украины, ведущей войну самообороны.

"Это значит, что Украина имеет право защищать себя. И, как мы знаем, согласно международному праву, это право не заканчивается на границе. Это означает поддержку украинского права на самооборону. Но каждый союзник определяет уровень своей поддержки для Украины. Это не я решаю от имени Альянса. Это партнеры решают", — заявил Рютте.

Новый генсек НАТО отметил, что "одно конкретное оружие не разрешит войну", но поддержка союзников чрезвычайно важна для Украины.

"Одно конкретное оружие не разрешит войну. Но это очень важно. Я понимаю просьбу Украины. Но это союзники должны решать, что делать. Есть определенные партнеры, например США. Их руководство потратило миллиарды долларов, помогая Украине в самообороне. Четко можно сказать, что Украина без помощи США вряд ли была независимой страной", — добавил генсек НАТО.

Напомним, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, ставший новым генеральным секретарем НАТО, подчеркнул, что Украина будет одним из его приоритетов. Он также отметил важность укрепления обороны Североатлантического союза и расширения партнерских отношений.

Также ранее Новини.LIVE писали о том, что на посту генсека НАТО Марк Рютте заменил Йенса Столтенберга, который возглавлял Альянс 10 лет. При вступлении в должность Рютте заверил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов как нового главы Альянса. Кроме того, он будет поддерживать необратимость пути Украины по ее вступлению в НАТО.