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Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

1 жовтня 2024 16:22
Галина Остаповець - Журналіст
Марк Рютте — генсек НАТО — чого чекати Україні — новини
Марк Рютте і Володимир Зеленський під час візиту до Харкова. Фото: ОП
Галина Остаповець - Журналіст

Новим генеральним секретарем НАТО став колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. На цій посаді він замінив Єнса Столтенберга, який очолював Альянс 10 років. Під час вступу на посаду Рютте запевнив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів як нового очільника Альянсу. Окрім того, він підтримуватиме незворотність шляху України щодо її вступу в НАТО.

Чого ж очікувати від нового очільника Альянсу, який симпатизує Україні і не боїться Путіна, — читайте у Новини.LIVE.

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Хто такий Марк Рютте — новий генсек НАТО

До посади новий очільник НАТО Рютте керував урядом Нідерландів із  2010 року, відколи очолювана ним партія "Народна партія за свободу і демократію" (VVD) здобула перемогу на парламентських виборах. На його політичну кар’єру припало багато викликів, в тому числі й економічних та емоційних. Саме за його каденції росіяни збили малазійський Боїнг у небі над Донбасом, де загинуло 193 голландці.

Цей факт дещо зіпсував тодішні стосунки між нашими обома країнами, адже на той час під шаленим впливом Росії у цій катастрофі звинувачували навіть Україну. У 2016 році Нідерланди навіть провели референдум щодо угоди про асоціацію з ЄС і проголосували проти. 

Марк Рютте та Володимир Зеленський
Володимир Зеленський та Марк Рютте. Фото: ОП

Однак на початку вторгнення РФ до України Марк Рютте одностайно підтримав Україну. Відомо, що у нього хороші особисті стосунки із президентом Володимиром Зеленським. Зокрема, Рютте став одним з ініціаторів коаліції винищувачів для України та активно підтримував ініціативу з надання ППО. Зокрема, американських систем Patriot.

І загалом Нідерланди є першою країною, яка передала Україні американські винищувачі F-16 у липні 2024-го. А нещодавно країна урочисто попрощалася ще із 24 такими ж винищувачами, які теж передадуть Україні в рамках авіаційної коаліції. І до речі, Рютте дозволив Україні використовувати ці літаки для ударів по території РФ:

"Згідно міжнародного права, самооборона не обмежується кордоном. Отже, підтримка України означає, що вони можуть бити по легітимних цілях на території противника". 

Чого очікувати від Рютте як від нового генсека

Призначення Рютте на посаду генсека НАТО є компромісним, каже Юрій Романюк, голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО". Й отримав він цю посаду за погодженням із США. 

"Вони довго не могли знайти консенсус. Не підійшов ні британський міністр оборони, гендерна політика не спрацювала. У зв’язку із війною позиція США принципова, щоби новий голова НАТО не створював зайвих проблем та щоб із ним було легко працювати. Тому Рютте компромісна фігура", — каже Романюк.

Столтенберг
Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS

Романюк вважає, що Рютте продовжуватиме політику свого попередника Єнса Столтенберга і загалом продовжуватиме курс і консенсус 32 країн-членів Альянсу, який напрацювали на самітах НАТО у Вільнюсі та Вашингтоні.

Тому радикальної зміни політики курсу Альянсу щодо України не буде. Адже глава НАТО — це виконавчий директор або спікер. Він виконує волю глав 32 суверенних держав, а не сповідує свою. 

"Проте Рютте — майстер коаліції. Адже на останніх виборах у Нідерландах перемогла партія правих популістів, проте він створив таку коаліцію, що до того переможця не приєдналася жодна із партій. А сам Рютте надалі залишився прем’єр-міністром", — каже Романюк.

Чи пришвидшить Рютте вступ України в НАТО

Олександр Мережко, голова комітету зовнішньої політики ВР, сподівається, що за час каденції Рютте як генсека НАТО Україна стане повноправним членом цього оборонного альянсу. При цьому зрозуміло, що принципове рішення залежить від держав-членів НАТО, насамперед від США. 

"Але від генсека також залежать певні політичні речі. Він може на своєму рівні сприяти прискоренню цього процесу. Наприклад, у процедурних речах, адже секретаріат будь-якої міжнародної організації має вплив. Загалом Рютте добре розуміє загрозу, яку становить Росія для миру в Європі і НАТО, тому я впевнений, що він буде ефективним генеральним секретарем НАТО", — переконаний Мережко.

З такою позицією погоджується й Романюк. Мовляв, справді рішення щодо вступу України в НАТО приймає не генсек, а в першу чергу США та Німеччина. Наразі це очільники цих країн Джо Байден та Олаф Шольц. Проте через 3 місяці, після вступу на посаду нового президента США, обстановка у Білому Домі зміниться. 

Олаф Шольц і Джо Байден
Олаф Шольц та Джо Байден. Фото: Euronews

"Можливо, Камала Харіс змінить своє відношення до членства України в НАТО. Навіть не маючи всіх 100% відвойованих територій, але стаття 5 буде поширюватися на територію, яка на момент вступу буде підконтрольна офіційному Києву. А от на тимчасово окуповані території Донбасу та Криму ні. Але Україна може звільняти їх своїми можливостями, цього їй ніхто не заборонить", — підсумував Романюк.

Нагадаємо, Патрік Тернер у День захисника та захисниць України зробив заяву щодо підтримки з боку НАТО. Він повідомив, чи будуть допомагати країні приєднатися до Альянсу.

А от вже ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що тільки союзники Альянсу вирішуватимуть, чи можливо запросити Україну до блоку, коли частина її території буде окупована Росією. При цьому, якщо говорити про повернення всіх територій як спосіб країни вступити до блоку, це буде стимулом для президента РФ Володимира Путіна продовжувати війну.
 

Володимир Зеленський НАТО Єнс Столтенберг Марк Рютте війна в Україні Росія

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