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Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

1 октября 2024 16:22
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Марк Рютте — генсек НАТО — чего ждать Украине — новости
Марк Рютте и Владимир Зеленский во время визита в Харьков. Фото: ОП
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Новым генеральным секретарем НАТО стал бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. В этой должности он заменил Йенса Столтенберга, который возглавлял Альянс 10 лет. При вступлении в должность Рютте заверил, что Украина станет главным вопросом в списке его приоритетов как нового главы Альянса. Кроме того, он будет поддерживать необратимость пути Украины по ее вступлению в НАТО.

Чего ждать от нового главы Альянса, который симпатизирует Украине и не боится Путина, — читайте в Новини.LIVE.

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Кто такой Марк Рютте — новый генсек НАТО

До этой должности новый глава НАТО Рютте руководил правительством Нидерландов с 2010 года, когда возглавляемая им партия "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) одержала победу на парламентских выборах. На его политическую карьеру пришлось много вызовов, в том числе экономических и эмоциональных. Именно при его каденции россияне сбили малазийский Боинг в небе над Донбассом, где погибли 193 голландца.

Этот факт несколько испортил тогдашние отношения между нашими обеими странами, ведь в то время под бешеным влиянием России в катастрофе обвиняли даже Украину. В 2016 году Нидерланды даже провели референдум по соглашению об ассоциации с ЕС и проголосовали против.

Марк Рютте и Владимир Зеленский
Владимир Зеленский и Марк Рютт. Фото: ОП

Однако в начале вторжения РФ в Украину Марк Рютте единодушно поддержал Украину. Известно, что у него хорошие личные отношения с президентом Владимиром Зеленским. В частности, Рютте стал одним из инициаторов коалиции истребителей для Украины и активно поддерживал инициативу по предоставлению ПВО. В частности, американских систем Patriot.

И в целом Нидерланды являются первой страной, передавшей Украине американские истребители F-16 в июле 2024 года. А недавно страна торжественно простилась еще с 24 такими же истребителями, которые тоже передадут Украине в рамках авиационной коалиции. 

И, кстати, Рютте разрешил Украине использовать эти самолеты для ударов по территории РФ:

"Согласно международному праву, самооборона не ограничивается границей. Следовательно, поддержка Украины означает, что они могут бить по легитимным целям на территории противника".

Чего ждать от Рютте как от нового генсека

Назначение Рютте на должность генсека НАТО является компромиссным, говорит Юрий Романюк, глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО". И получил он этот пост по согласованию со США.

"Они долго не могли найти консенсус. Не подошел ни британский министр обороны, гендерная политика не сработала. В связи с войной позиция США принципиальна, чтобы новый глава НАТО не создавал лишних проблем и чтобы с ним было легко работать. Поэтому Рютте компромиссная фигура", — говорит Романюк.

Столтенберг
Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS

Романюк считает, что Рютте будет продолжать политику своего предшественника Йенса Столтенберга и будет продолжать курс и консенсус 32 стран-членов Альянса, который наработали на саммитах НАТО в Вильнюсе и Вашингтоне.

Поэтому радикального изменения политики курса Альянса по Украине не будет. Ведь глава НАТО — это исполнительный директор или спикер. Он исполняет волю глав 32 суверенных государств, а не исповедует свою.

"Однако Рютте — мастер коалиций. Ведь на последних выборах в Нидерландах победила партия правых популистов, однако он создал такую коалицию, что к этому победителю не присоединилась ни одна из партий. А сам Рютте в дальнейшем остался премьер-министром", — говорит Романюк.

Ускорит ли Рютте вступление Украины в НАТО

Александр Мережко, глава комитета внешней политики ВР, надеется, что за время каденции Рютте как генсека НАТО Украина станет полноправным членом этого оборонного альянса. При этом ясно, что принципиальное решение зависит от государств-членов НАТО, прежде всего от США.

"Но от генсека также зависят определенные политические вещи. Он может на своем уровне способствовать ускорению этого процесса. Например, в процедурных вещах, поскдольку секретариат любой международной организации оказывает влияние. В целом Рютте хорошо понимает угрозу, которую представляет Россия для мира в Европе и НАТО, поэтому я уверен, что он будет эффективным генеральным секретарем НАТО", — убежден Мережко.

С такой позицией согласен и Романюк. Действительно, решение о вступлении Украины в НАТО принимает не генсек, а в первую очередь США и Германия. Пока это руководители этих стран Джо Байден и Олаф Шольц. Однако через 3 месяца после вступления в должность нового президента США обстановка в Белом Доме изменится.

Олаф Шольц и Джо Байден
Олаф Шольц и Джо Байден. Фото: Euronews

"Возможно, Камала Харис изменит свое отношение к членству Украины в НАТО. Даже не имея всех 100% отвоеванных территорий, но статья 5 будет распространяться на территорию, которая на момент вступления будет подконтрольна официальному Киеву. А вот на временно оккупированные территории Донбасса и Крыма — нет. Но Украина может освобождать их своими возможностями, этого ей никто не запретит", — подытожил Романюк.

Напомним, Патрик Тернер в День защитника и защитниц Украины сделал заявление о поддержке со стороны НАТО. Он сообщил, будут ли помогать стране присоединиться к Альянсу.

А вот экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только союзники Альянса будут решать, можно ли пригласить Украину в блок, если даже часть ее территории будет оккупирована Россией. При этом если говорить о возвращении всех территорий как способе страны вступить в блок, это будет стимулом для президента РФ Владимира Путина продолжать войну.

Владимир Зеленский НАТО Йенс Столтенберг Марк Рютте война в Украине Россия

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