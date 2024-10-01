Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Чи можна взяти Україну до НАТО з окупованими територіями, відповідь Столтенберга arrow

Чи можна взяти Україну до НАТО з окупованими територіями, відповідь Столтенберга

1 жовтня 2024 01:34
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Чи може Україна бути в НАТО із окупованими територіями, Столтенберг відповів
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Офіс президента
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що тільки союзники Альянсу вирішуватимуть, чи можливо запросити Україну до блоку, коли навіть частина її території буде окупована Росією. При цьому, якщо говорити про повернення всіх територій як спосіб країни вступити до блоку — це буде стимулом для президента РФ Володимира Путіна продовжувати війну.

Про це Столтенберг сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", опублікованому 30 вересня, в останній день перебування на посаді.

Читайте також:

Що сказав колишній голова НАТО

"Союзники по НАТО повинні вирішувати, як саме членство має застосовуватися чи працювати для України, і ми все це усвідомлюємо. Звичайно, якщо говоримо, що єдиний спосіб для України стати членом — це закінчення війни та повний контроль над усією українською територією, тоді даємо президенту Путіну всі стимули просто знайти спосіб продовжувати війну. Але мій головний меседж полягає в тому, що гарантії безпеки НАТО є шляхом забезпечення тривалого та справедливого миру для України", — пояснив Столтенберг.

Після цього журналісти поставили уточнююче питання, чи може Україна, як це було з Німеччиною, вступити до Альянсу частково (у територіальному сенсі). У відповідь генсек сказав, що це вирішують лише союзники по НАТО. Однак, коли між РФ та Україною буде досягнуто згоди, це може бути гарантією, що на цьому війна закінчиться.

"Що ж, це вирішують союзники по НАТО. Маємо можливість вирішувати, якщо ми цього хочемо. Тому знову-таки, я вважаю, що це може бути способом гарантувати, що коли між Росією та Україною буде досягнуто певної угоди, що на цьому це припиниться. І знову-таки Україна сама вирішуватиме, що прийнятно. Звичайно, союзники по НАТО вирішують, чи можуть гарантії статті 5 застосовуватися до частин української території", — заявив він.

Крім того, Столтенберг нагадав, що війна почалася не 2022 року, а 2014 року, коли Росія окупувала півострів Крим, після чого зайшла на Донбас.

У цьому контексті він зазначив, що до початку повномасштабної війни було вже дві угоди про припинення вогню — "Мінськ-1" та "Мінськ-2". І обидві домовленості Росія порушила, тож цього разу "Мінська-3" не буде. А для того, щоб справді завершити війну, Україну треба озброїти.

"У нас був "Мінськ-1", угода про припинення вогню. Дещо пізніше Росія її порушила і пересунула лінію фронту далі на захід. Потім у 2015 році ми отримали "Мінськ-2". Росія і цю угоду порушила, чекала сім років, а потім почала повномасштабне вторгнення. Тож цього разу не можемо мати "Мінськ-3", новий порядок, який Росія не поважає і який лише дає їй деяку паузу для перегрупування та відновлення нових атак. Отже, цього разу маємо переконатися, що якщо ми про щось домовляємося, це має бути кінець, це має припинитися. Тому маємо озброїти українські сили, щоб вони могли стримувати подальшу російську агресію", — наголосив колишній генсек НАТО.

Він додав, що окрім зброї країні необхідно надати гарантії безпеки. Зокрема, членство в НАТО може припинити війну.

"Ми також маємо надати надійні гарантії безпеки. Звичайно, найнадійнішою гарантією безпеки буде членство в НАТО у нашому пункті про колективну оборону, стаття 5. Тому я вірю, що членство в НАТО може стати способом забезпечення міцного миру для України, і що війна дійсно на цьому припиниться", — резюмував Столтенберг.

Зазначимо, що вже сьогодні, 1 жовтня, буде офіційна церемонія передачі повноважень новообраному генсеку НАТО, яким став колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Нагадаємо, що президент Фінляндії Олександр Стубба вважає малоймовірним, що Україна до кінця року вступить до НАТО. За його словами, перш ніж вступити до Альянсу, Україна має увійти до Європейського Союзу.

Також ми писали, що в ефірі День.LIVE доктор юридичних наук Леонід Ємець заявив, що членство України в НАТО безпосередньо залежить від перемоги над корупцією.

НАТО Україна Єнс Столтенберг війна в Україні Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

01:56 На Київщині лунають вибухи — в ОВА повідомили про атаку ударних БпЛА

Термінова новина

01:40 Повітряна тривога на Київщині та в низці інших регіонів — яка небезпека

01:34 Чи можна взяти Україну до НАТО з окупованими територіями, відповідь Столтенберга

01:32 Чоловік проігнорував повістку через хвору бабусю — що вирішив суд

01:30 У ТЦК радять готуватися до призову навіть людям із відстрочкою — чому

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

01:10 США відправляють ще кілька тисяч військових на Близький Схід, — AP

00:45 У Держдепі США заявили, що Україна може без дозволу атакувати РФ своєю зброєю

00:30 Повторна повістка від ТЦК — хто та коли її отримає

00:23 Бронювання від призову — що змінилося у 2024 році

00:12 Військовий пояснив, за яких умов можлива демобілізація в Україні

Термінова новина

01:56 На Київщині лунають вибухи — в ОВА повідомили про атаку ударних БпЛА

Термінова новина

01:40 Повітряна тривога на Київщині та в низці інших регіонів — яка небезпека

01:34 Чи можна взяти Україну до НАТО з окупованими територіями, відповідь Столтенберга

01:32 Чоловік проігнорував повістку через хвору бабусю — що вирішив суд

01:30 У ТЦК радять готуватися до призову навіть людям із відстрочкою — чому

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

01:10 США відправляють ще кілька тисяч військових на Близький Схід, — AP

00:45 У Держдепі США заявили, що Україна може без дозволу атакувати РФ своєю зброєю

00:30 Повторна повістка від ТЦК — хто та коли її отримає

00:23 Бронювання від призову — що змінилося у 2024 році

00:12 Військовий пояснив, за яких умов можлива демобілізація в Україні

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

Text

23:41 Южаніна пояснила, чому в Україні важлива зміна влади зараз

Text

23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

Text

23:14 На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

Text

19:56 У ЗСУ заявили, що система підготовки мобілізованих не реформована з часів СРСР

Text

17:50 Ядерні погрози Путіна та заяви ОП про удари вглиб Росії — ефір Вечір.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

16:58 Омельченко спрогнозував ситуацію зі світлом в Україні восени

Text

15:51 Нардеп назвав дві умови, за яких 2025 року можуть відбутися вибори

Text

13:43 Нардеп пояснив, що означає постанова ЦВК про перевірку виборчих дільниць

Text

13:00 Секретний план перемоги та нові заяви Кремля про ядерну зброю — ефір День.LIVE

Text

12:34 Нардеп прокоментував чутки про відставку Буданова, Умєрова та Федорова

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК