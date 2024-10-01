Чи може Україна бути в НАТО із окупованими територіями, Столтенберг відповів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Офіс президента

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що тільки союзники Альянсу вирішуватимуть, чи можливо запросити Україну до блоку, коли навіть частина її території буде окупована Росією. При цьому, якщо говорити про повернення всіх територій як спосіб країни вступити до блоку — це буде стимулом для президента РФ Володимира Путіна продовжувати війну.

Про це Столтенберг сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", опублікованому 30 вересня, в останній день перебування на посаді.

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"Союзники по НАТО повинні вирішувати, як саме членство має застосовуватися чи працювати для України, і ми все це усвідомлюємо. Звичайно, якщо говоримо, що єдиний спосіб для України стати членом — це закінчення війни та повний контроль над усією українською територією, тоді даємо президенту Путіну всі стимули просто знайти спосіб продовжувати війну. Але мій головний меседж полягає в тому, що гарантії безпеки НАТО є шляхом забезпечення тривалого та справедливого миру для України", — пояснив Столтенберг.

Після цього журналісти поставили уточнююче питання, чи може Україна, як це було з Німеччиною, вступити до Альянсу частково (у територіальному сенсі). У відповідь генсек сказав, що це вирішують лише союзники по НАТО. Однак, коли між РФ та Україною буде досягнуто згоди, це може бути гарантією, що на цьому війна закінчиться.

"Що ж, це вирішують союзники по НАТО. Маємо можливість вирішувати, якщо ми цього хочемо. Тому знову-таки, я вважаю, що це може бути способом гарантувати, що коли між Росією та Україною буде досягнуто певної угоди, що на цьому це припиниться. І знову-таки Україна сама вирішуватиме, що прийнятно. Звичайно, союзники по НАТО вирішують, чи можуть гарантії статті 5 застосовуватися до частин української території", — заявив він.

Крім того, Столтенберг нагадав, що війна почалася не 2022 року, а 2014 року, коли Росія окупувала півострів Крим, після чого зайшла на Донбас.

У цьому контексті він зазначив, що до початку повномасштабної війни було вже дві угоди про припинення вогню — "Мінськ-1" та "Мінськ-2". І обидві домовленості Росія порушила, тож цього разу "Мінська-3" не буде. А для того, щоб справді завершити війну, Україну треба озброїти.

"У нас був "Мінськ-1", угода про припинення вогню. Дещо пізніше Росія її порушила і пересунула лінію фронту далі на захід. Потім у 2015 році ми отримали "Мінськ-2". Росія і цю угоду порушила, чекала сім років, а потім почала повномасштабне вторгнення. Тож цього разу не можемо мати "Мінськ-3", новий порядок, який Росія не поважає і який лише дає їй деяку паузу для перегрупування та відновлення нових атак. Отже, цього разу маємо переконатися, що якщо ми про щось домовляємося, це має бути кінець, це має припинитися. Тому маємо озброїти українські сили, щоб вони могли стримувати подальшу російську агресію", — наголосив колишній генсек НАТО.

Він додав, що окрім зброї країні необхідно надати гарантії безпеки. Зокрема, членство в НАТО може припинити війну.

"Ми також маємо надати надійні гарантії безпеки. Звичайно, найнадійнішою гарантією безпеки буде членство в НАТО у нашому пункті про колективну оборону, стаття 5. Тому я вірю, що членство в НАТО може стати способом забезпечення міцного миру для України, і що війна дійсно на цьому припиниться", — резюмував Столтенберг.

Зазначимо, що вже сьогодні, 1 жовтня, буде офіційна церемонія передачі повноважень новообраному генсеку НАТО, яким став колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Нагадаємо, що президент Фінляндії Олександр Стубба вважає малоймовірним, що Україна до кінця року вступить до НАТО. За його словами, перш ніж вступити до Альянсу, Україна має увійти до Європейського Союзу.

Також ми писали, що в ефірі День.LIVE доктор юридичних наук Леонід Ємець заявив, що членство України в НАТО безпосередньо залежить від перемоги над корупцією.