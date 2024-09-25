У Нью-Йорку Володимир Зеленський зустрівся з Єнсом Столтенбергом

Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг. Фото: ОП

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Говорили про наближення Україну до Альянсу та виділення 40 млрд євро на наступний рік.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у середу, 25 вересня.

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Зустріч Зеленського та Столтенберга в Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський відзначив багаторічні зусилля на підтримку України під час перебування Єнса Столтенберга на посаді Генсека Альянсу.

Основними темами зустрічі стали:

необхідність посилення української ППО;

швидше постачання додаткових систем ППО;

продовження роботи над якнайшвидшим отриманням Україною запрошення в НАТО.

Також Володимир Зеленський подякував Столтенбергу за два останні саміти НАТО, які наблизили Україну до Альянсу, та наголосив, що важливо вчасно реалізувати всі домовленості Вашингтонського саміту НАТО. Зокрема, щоб держави-члени виконали свої зобов’язання щодо виділення 40 млрд євро на наступний рік.

"Ваша команда багато працювала разом, і я вважаю, що ми досягли багатьох різних, дуже важливих результатів, особливо під час війни. Ви допомогли об’єднати — так само як і деякі інші союзники, — об’єднати світ, зокрема міністрів оборони, щоб допомогти Україні, зміцнити нашу армію", — сказав президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський також провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зокрема, вони обговорили військову підтримку.

Також ми писали, що у Нью-Йорку Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом В'єтнаму То Ламом. Основними питаннями обговорення стали розвиток двосторонніх відносин і збільшення обсягів торгівлі, зокрема, в аграрному секторі.