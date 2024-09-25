Зустріч Зеленського і Ердогана — лідери обговорили відбудову України

Президент України Володимир Зеленський із Президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Вони обговорили розвиток стратегічного партнерства та участь Туреччини у відбудові України.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у середу, 25 вересня.

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Як повідомив глава держави, на зустрічі з Ердоганом вони обговорили подальший розвиток стратегічного партнерства України.

"Ми зосередилися на нарощуванні двосторонньої торгівлі, інвестицій та економічної співпраці, а також участі турецьких компаній у відбудові України", — зазначив Зеленський.

За словами Президента, були також обговореними такі питання, як імплементація Формули миру з особливим акцентом на забезпеченні свободи судноплавства в Чорному морі та лідерська роль Туреччини у відповідному пункті Формули.

Повідомляється, що Зеленський запросив Президента Туреччини відвідати Україну.

Нагадаємо, під час виступу на Генасамблеї ООН Президент Туреччини Реджеп Ердоган виступив за мир, в якому війна припиниться за допомогою дипломатії та на основах територіальної цілісності України.

Ми також писали, що Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що війна Росії проти України закінчиться лише тоді, коли буде досягнута справжня перемога, а не заморожений конфлікт.