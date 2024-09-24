Росія має дуже цинічні плани на цю зиму, — Зеленський в ООН

Зеленський в ООН розкрив цинічні плани Росії та згадав про статут організації
Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що війна Росії проти України закінчиться лише тоді, коли буде досягнуто справжню перемогу, а не заморожений конфлікт. Росію можна лише змусити до миру.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.
Росія має цинічні плани на цю зиму
Президент повідомив, що Росія планує нові атаки на енергетичну інфраструктуру України, включаючи атомні електростанції, і закликав світ до активної протидії агресії Москви.
"Зараз, коли ми наближаємося до третьої зими цієї війни, Росія знову намагається знищити нашу енергетичну систему, і цієї осені вони ще більш цинічні. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції — і ми маємо цьому докази. Якщо Росія готова йти так далеко, це означає — ніщо, що ви цінуєте, для Москви не має значення. Такий російський цинізм продовжуватиметься, якщо йому дадуть місце у світі", — сказав Зеленський.
Глава держави наголосив, що війна не може "просто згаснути" або завершитися переговорами без дій. Він підкреслив важливість підтримки міжнародної спільноти, щоб захистити право України на самооборону.
"Одного разу в цьому залі обов’язково скажуть, що війна Росії проти України закінчилася — не заморожена, не призупинена, не забута. Справді кінець. І станеться це не тому, що комусь набридла війна. Не тому, що хтось торгувався з Путіним. Війна закінчиться тому, що Статут ООН працюватиме. Це повинно працювати. Наше українське право на самооборону має перемогти. Ми захищаємо те, що кожна нація, напевно, хотіла б захистити для себе. І те, що Статут ООН надає всім", — підсумував глава держави.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія залучає китайські супутники для зйомки українських ядерних об'єктів. Він не виключає, що це робиться в рамках підготовки до можливих ударів по них.
Також ми повідомляли, що у Нью-Йорку відбулася зустріч між Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорили питання наближення справедливого миру.
Читайте Новини.LIVE!