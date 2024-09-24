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Зеленський в ООН розкрив цинічні плани Росії та згадав про статут організації

24 вересня 2024 23:13
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Росія має дуже цинічні плани на цю зиму, — Зеленський в ООН
Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що війна Росії проти України закінчиться лише тоді, коли буде досягнуто справжню перемогу, а не заморожений конфлікт. Росію можна лише змусити до миру.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Росія має цинічні плани на цю зиму

Президент повідомив, що Росія планує нові атаки на енергетичну інфраструктуру України, включаючи атомні електростанції, і закликав світ до активної протидії агресії Москви.

"Зараз, коли ми наближаємося до третьої зими цієї війни, Росія знову намагається знищити нашу енергетичну систему, і цієї осені вони ще більш цинічні. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції — і ми маємо цьому докази. Якщо Росія готова йти так далеко, це означає — ніщо, що ви цінуєте, для Москви не має значення. Такий російський цинізм продовжуватиметься, якщо йому дадуть місце у світі", — сказав Зеленський. 

Глава держави наголосив, що війна не може "просто згаснути" або завершитися переговорами без дій. Він підкреслив важливість підтримки міжнародної спільноти, щоб захистити право України на самооборону.

"Одного разу в цьому залі обов’язково скажуть, що війна Росії проти України закінчилася — не заморожена, не призупинена, не забута. Справді кінець. І станеться це не тому, що комусь набридла війна. Не тому, що хтось торгувався з Путіним. Війна закінчиться тому, що Статут ООН працюватиме. Це повинно працювати. Наше українське право на самооборону має перемогти. Ми захищаємо те, що кожна нація, напевно, хотіла б захистити для себе. І те, що Статут ООН надає всім", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія залучає китайські супутники для зйомки українських ядерних об'єктів. Він не виключає, що це робиться в рамках підготовки до можливих ударів по них.

Також ми повідомляли, що у Нью-Йорку відбулася зустріч між Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорили питання наближення справедливого миру.

Володимир Зеленський ООН сфера енергетики президент енергетика Росія

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