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Зеленський заявив, що другий Саміт миру має покласти край війні в Україні

24 вересня 2024 22:58
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Другий Саміт миру має покласти край війні в Україні, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою на Радбезі ООН у вівторок, 24 вересня. Він акцентував увагу на важливості проведення другого Саміту миру.

Про це повідомила кореспондентка  Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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"Ми маємо підготувати другий Саміт миру, щоб покласти край війні. І я запрошую всіх вас — всі принципові країни — приєднатися до нас у цьому процесі. Всіх, хто дійсно поважає Статут ООН. Я запрошую Китай. Я запрошую Бразилію. Я вже запросив Індію", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна вже працює африканськими країнами, з усією Латинською Америкою, Близьким Сходом, Центральною Азією, Європою, Тихоокеанським регіоном, Північною Америкою. 

"Всі вони однаково важливі для миру. Всі. Без винятків. Так само, як Статут ООН повинен працювати без винятків. Це процес, який приведе нас до миру. До справедливого миру. Справжнього миру. Миру, який буде тривати. Всі ми вже знаємо, як його досягти. У нас є Формула миру. У нас є Статут ООН. І у нас є всі сили, необхідні для того, щоб це сталося", — додав глава держави.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія залучає китайські супутники для зйомки українських ядерних об'єктів. Він не виключає, що це робиться в рамках підготовки до можливих ударів по них.

Також ми повідомляли, що у Нью-Йорку відбулася зустріч між Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорили питання наближення справедливого миру.

Володимир Зеленський війна ООН саміт війна в Україні

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