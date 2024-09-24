Дозвіл бити по Росії — Зеленський зробив нову заяву

Зеленський пояснив, що буде, якщо Україна не отримає дозвіл на удари по Росії
Президент Володимир Зеленський заявив, що десятки тисяч життів можуть бути втрачені, якщо Україні відмовлять у праві завдавати далекобійних ударів по території Росії за допомогою західної зброї. Ворог продовжить нищити міста.
Про це глава держави розповів в інтерв’ю програмі "Доброго ранку, Америка" на ABC News під час свого візиту до США.
Путін продовжить вбивати
Ведуча Робін Робертс запитала Зеленського, що станеться, якщо Україні не нададуть дозволу на використання західних озброєнь для ударів у глибині російської території. У відповідь Зеленський зазначив, що без цього Путін продовжуватиме нищити українські міста і цивільне населення.
"Путін продовжить нас знищувати, вбивати людей, вбивати дітей. Він буде діяти таким чином. Ми втратимо тисячі шкіл і десятки тисяч життів. Саме це і буде відбуватися", — наголосив Зеленський.
Президент також подякував народу США за допомогу та підтримку і додав, що Україна зараз "ближча до миру, ніж здається".
Нагадаємо, після офіційного приїзду Президента України разом із дружиною Оленою Зеленською до США, Зеленський обговорив підтримку нашої країни із губернатором Пенсильванії.
Також у Нью-Йорку відбулася зустріч між Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорили питання наближення справедливого миру.
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