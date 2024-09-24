Дозвіл бити по Росії — Зеленський зробив нову заяву

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що десятки тисяч життів можуть бути втрачені, якщо Україні відмовлять у праві завдавати далекобійних ударів по території Росії за допомогою західної зброї. Ворог продовжить нищити міста.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю програмі "Доброго ранку, Америка" на ABC News під час свого візиту до США.

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Путін продовжить вбивати

Ведуча Робін Робертс запитала Зеленського, що станеться, якщо Україні не нададуть дозволу на використання західних озброєнь для ударів у глибині російської території. У відповідь Зеленський зазначив, що без цього Путін продовжуватиме нищити українські міста і цивільне населення.

"Путін продовжить нас знищувати, вбивати людей, вбивати дітей. Він буде діяти таким чином. Ми втратимо тисячі шкіл і десятки тисяч життів. Саме це і буде відбуватися", — наголосив Зеленський.

Президент також подякував народу США за допомогу та підтримку і додав, що Україна зараз "ближча до миру, ніж здається".

Нагадаємо, після офіційного приїзду Президента України разом із дружиною Оленою Зеленською до США, Зеленський обговорив підтримку нашої країни із губернатором Пенсильванії.

Також у Нью-Йорку відбулася зустріч між Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорили питання наближення справедливого миру.