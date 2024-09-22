Зеленский вместе с первой леди прибыл в США — что известно

Президент Зеленский прибыл в США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской прибыли в Соединенные Штаты Америки. Глава государства назвал цель визита.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в воскресенье, 22 сентября.

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Визит Зеленских в США

Зеленский подчеркнул, что основная задача — укрепление Украины, защита всех граждан.

Визит Владимира Зеленского и Елены Зеленской в США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам эту войну можно завершить справедливым миром только на основе глобальной работы.

"Каждый, кто ценит жизнь, может помочь. И наиболее действенная помощь — это решимость. План победы Украины будет на столе у всех наших союзников", — добавил глава государства.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский заявил, что именно этой осенью решается, что будет дальше в войне. Он подчеркнул, что вместе с партнерами страна может усилить позиции.

Ранее Зеленский отметил воинов за меткость на территории России. По его словам, это то, что меняет ситуацию принципиально.