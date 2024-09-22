Зеленський разом з першою леді прибув у США — що відомо

Президент Зеленський прибув у США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською прибули у Сполучені Штати Америки. Глава держави назвав мету візиту.

Про це український лідер повідомив у Telegram у неділю, 22 вересня.

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Візит Зеленських у США

Зеленський наголосив, що основне завдання — зміцнення України, захист всіх громадян.

Візит Володимира Зеленського та Олени Зеленської у США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За його словами, цю війну можна завершити справедливим миром тільки на основі глобальної роботи.

"Кожен, хто цінує життя, може допомогти. І найбільш дієва допомога — це рішучість. План перемоги України буде на столі в усіх наших союзників", — додав глава держави.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський заявив, що саме цієї осені вирішується, що буде далі в війні. Він наголосив, що разом із партнерами країна може посилити позиції.

Раніше Зеленський відзначив воїнів за влучність на території Росії. За його словами, це те, що змінює ситуацію принципово.