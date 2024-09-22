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Зеленський разом з дружиною прибув у США — мета візиту

22 вересня 2024 23:23
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський разом з першою леді прибув у США — що відомо
Президент Зеленський прибув у США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською прибули у Сполучені Штати Америки. Глава держави назвав мету візиту.

Про це український лідер повідомив у Telegram у неділю, 22 вересня.

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Зеленський наголосив, що основне завдання — зміцнення України, захист всіх громадян.

Володимир Зеленський та Олена Зеленська у США 22 вересня
Візит Володимира Зеленського та Олени Зеленської у США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За його словами, цю війну можна завершити справедливим миром тільки на основі глобальної роботи.

"Кожен, хто цінує життя, може допомогти. І найбільш дієва допомога — це рішучість. План перемоги України буде на столі в усіх наших союзників", — додав глава держави.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот 

Нагадаємо, Зеленський заявив, що саме цієї осені вирішується, що буде далі в війні. Він наголосив, що разом із партнерами країна може посилити позиції.

Раніше Зеленський відзначив воїнів за влучність на території Росії. За його словами, це те, що змінює ситуацію принципово.

Володимир Зеленський США Олена Зеленська Україна президент

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