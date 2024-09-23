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Зеленський провів зустріч із Шольцом у Нью-Йорку

23 вересня 2024 21:58
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Зеленський та Шольц зустрілися у Нью-Йорку
Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Володимир Зеленський/Telegram
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У понеділок, 23 вересня, у Нью-Йорку відбулася зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорили питання наближення справедливого миру.

Про це глава держави повідомив в  Telegram.

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Президент зазначив, що ключовий акцент був зроблений на необхідності збереження єдності міжнародних партнерів.

"Наша Формула миру створена саме для цього, і ми провели успішний перший Саміт миру. Готуємо зараз другий. Це реальний майданчик, щоб гарантувати повне відновлення безпеки для України та всієї Європи", — заявив Зеленський. 

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Володимир Зеленський/Telegram
Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Глава держави висловив вдячність Німеччині за вагому підтримку. Він додав, що спільними зусиллями вдалося врятувати тисячі життів.

"Дуже дякуємо Німеччині за підтримку. Разом ми врятували тисячі життів і точно можемо дати більше сили й безпеки для всієї Європи", — йдеться в повідомлені.

Скриншот допису Володимира Зеленського
Скриншот допису Володимира Зеленського

Раніше ми повідомляли, що Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською прибув до Сполучених Штатів Америки. Глава держави назвав мету візиту.

Нагадаємо, що Зеленський отримав нагороду The Golden Plate Award. Він наголосив, що наступні кілька місяців війни Росії проти України та усього цивілізованого світу стануть вирішальними.

Володимир Зеленський Німеччина Україна Олаф Шольц війна в Україні

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