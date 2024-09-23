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На врученні The Golden Plate Зеленський заявив, що наступні кілька місяців будуть вирішальними

23 вересня 2024 14:25
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Зеленському вручили нагороду The Golden Plate Award
Президенту Зеленському вручають нагороду The Golden Plate Award. Фото: ОП
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський отримав нагороду The Golden Plate Award. Він наголосив, що наступні кілька місяців війни Росії проти України та усього цивілізованого світу стануть вирішальними.

Про це Зеленський повідомив у Telegram у понеділок, 23 вересня. 

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Зеленський отримав нагороду The Golden Plate Award

"Сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці — свобода, а на іншому — усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям. Нам усім потрібна перемога. І ми всі знаємо чому", — зазначив президент у дописі.

У виступі на церемонії нагородження Зеленський акцентував на важливості перемоги свободи над тиранією для майбутнього дітей.

"Ніхто з нас не хотів би — неважливо, в Америці, Україні чи будь-де в Європі, будь-де в світі — ніхто добровільно не обирає режимів як російський, іранський чи будь-який інший диктаторський для своїх дітей", — зазначив він.

Президент додав, що диктаторські режими завжди засновані на насильстві. Вони розв'язують війни і проливають кров, крадуть майбутнє, руйнують роки, залишають десятиліття в руїнах. 

Саме тому, на переконання президента, ці режими мають програти. Окрім того, він наголосив, що наступні кілька місяців протистояння України російським загарбникам будуть вирішальними.

"У нас не так багато часу. Наступні кілька місяців стануть вирішальними у цій війні — війні Росії проти України і проти вас, бо це війна проти самої свободи", — наголосив президент.

Що таке The Golden Plate Award

The Golden Plate Award — це нагорода Американської академії досягнень. Вперше її вручили у 1961 році.

Нагороду вручають людям із "винятковими досягненнями в науці, професіях, бізнесі, промисловості, мистецтві, літературі, спорті, розвагах та державній службі".

Раніше ми повідомляли, що Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською прибули до Сполучених Штатів Америки. Глава держави назвав мету візиту.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що саме цієї осені вирішується, що буде далі в війні. Він наголосив, що разом із партнерами країна може посилити позиції.

Володимир Зеленський нагорода президент війна в Україні Росія

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