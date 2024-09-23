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На вручении The Golden Plate Зеленский заявил, что следующие несколько месяцев будут решающими

23 сентября 2024 14:25
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Зеленскому вручили награду The Golden Plate Award
Президенту Зеленскому вручают награду The Golden Plate Award. Фото: Офис президент
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский получил награду The Golden Plate Award. Он подчеркнул, что следующие несколько месяцев войны России против Украины и всего цивилизованного мира станут решающими.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram в понедельник, 23 сентября.

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Зеленский получил награду The Golden Plate Award

"Сегодняшний мир не позволяет нам проиграть ни одной битвы, когда на одной стороне — свобода, а на другой — все то, чего мы никогда не пожелали бы своим детям. Нам всем нужна победа. И мы все знаем почему", — отметил президент в сообщении. .

В выступлении на церемонии награждения Зеленский акцентировал внимание на важности победы свободы над тиранией для будущего детей.

"Никто из нас не хотел бы — неважно, в Америке, Украине или где-нибудь в Европе, где бы то ни было в мире — никто добровольно не выбирает режимов как российский, иранский или любой другой диктаторский для своих детей", — отметил он. .

Президент добавил, что диктаторские режимы всегда основаны на насилии. Они развязывают войны и проливают кровь, воруют будущее, разрушают годы, оставляют десятилетия в развалинах.

Именно поэтому, по мнению президента, эти режимы должны проиграть. Кроме того, он подчеркнул, что следующие несколько месяцев противостояния Украины российским захватчикам будут решающими.

"У нас не так много времени. Следующие несколько месяцев станут решающими в этой войне — войне России против Украины и против вас, потому что это война против самой свободы", — подчеркнул президент.

Что такое The Golden Plate Award

The Golden Plate Award — это награда Американской академии достижений. Впервые она была вручена в 1961 году.

Награду вручают людям с "исключительными достижениями в науке, профессиях, бизнесе, промышленности, искусстве, литературе, спорте, развлечениях и государственной службе".

Ранее мы сообщали, что Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прибыли в Соединенные Штаты Америки. Глава государства назвал цель визита.

Напомним, Зеленский заявил, что именно этой осенью решается, что будет дальше в войне. Он подчеркнул, что вместе с партнерами страна может усилить позиции.

Владимир Зеленский награда президент война в Украине Россия

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