Зеленський у США — президент відвідав завод, де роблять боєприпаси для ЗСУ

Зеленський відвідав завод у США, де виготовляють 155-мм снаряди для ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною вночі 23 вересня прибули з візитом до США. Глава держави розпочав свою поїздку з того, що відвідав Скрентонський армійський боєприпасний завод, на якому виготовляють снаряди для Сил оборони.
Про це повідомляється на сайті Офісі Президента.
Зеленський на боєприпасному заводі у США
Зазначається, що на цьому заводі виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів. Його потужності повністю завантажені під потреби України, зокрема для виготовлення снарядів калібру 155 мм, яке впродовж року суттєво збільшили.
Під час цього візиту Зеленський ознайомився із циклом виробництва та поспілкувався з керівництвом і працівниками підприємства.
Крім того, глава держави розповів про ситуацію на полі бою в Україні та наголосив на потребах своєї країни в безперебійному і своєчасному постачанні оголошених пакетів оборонної підтримки.
"Для нас честь розпочати візит у Сполучені Штати Америки саме зі Скрентона, із цього заводу, з Пенсильванії. Ми дуже раді мати таких партнерів. Звичайно, ми розуміємо, що США допомагали нам із самого початку повномасштабного вторгнення. І ми розраховуємо на подальшу підтримку. Дякую Президенту Байдену, Конгресу США та всім працівникам таких заводів", — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, 18 вересня Володимир Зеленський заявив, що його план перемоги повністю готовий, та одразу зазначив, що у ньому не йдеться про "заморозку" війни. Він хоче презентувати його президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу.
Наразі основні тези цього плану залишаються в таємниці, але ЗМІ дізнались його ключові пункти. Серед них — запрошення України до вступу в НАТО та зобов'язання США постійно допомагати Україні сучасною зброєю.
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