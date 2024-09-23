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Зеленський відвідав завод у США, де виготовляють 155-мм снаряди для ЗСУ

23 вересня 2024 08:45
Карина Приходько - Редактор
Зеленський у США — президент відвідав завод, де роблять боєприпаси для ЗСУ
Володимир Зеленський на боєприпасному заводі у США. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною вночі 23 вересня прибули з візитом до США. Глава держави розпочав свою поїздку з того, що відвідав Скрентонський армійський боєприпасний завод, на якому виготовляють снаряди для Сил оборони.

Про це повідомляється на сайті Офісі Президента

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Зазначається, що на цьому заводі виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів. Його потужності повністю завантажені під потреби України, зокрема для виготовлення снарядів калібру 155 мм, яке впродовж року суттєво збільшили. 

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Володимир Зеленський на боєприпасному заводі у США. Фото: ОП

Під час цього візиту Зеленський ознайомився із циклом виробництва та поспілкувався з керівництвом і працівниками підприємства. 

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Володимир Зеленський на боєприпасному заводі у США. Фото: ОП

Крім того, глава держави розповів про ситуацію на полі бою в Україні та наголосив на потребах своєї країни в безперебійному і своєчасному постачанні оголошених пакетів оборонної підтримки.

"Для нас честь розпочати візит у Сполучені Штати Америки саме зі Скрентона, із цього заводу, з Пенсильванії. Ми дуже раді мати таких партнерів. Звичайно, ми розуміємо, що США допомагали нам із самого початку повномасштабного вторгнення. І ми розраховуємо на подальшу підтримку. Дякую Президенту Байдену, Конгресу США та всім працівникам таких заводів", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 18 вересня Володимир Зеленський заявив, що його план перемоги повністю готовий, та одразу зазначив, що у ньому не йдеться про "заморозку" війни. Він хоче презентувати його президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Наразі основні тези цього плану залишаються в таємниці, але ЗМІ дізнались його ключові пункти. Серед них — запрошення України до вступу  в НАТО та зобов'язання США постійно допомагати Україні сучасною зброєю. 

Володимир Зеленський США завод військова допомога боєприпаси

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