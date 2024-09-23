Зеленский в США — президент посетил завод, где производят боеприпасы для ВСУ

Владимир Зеленский на боеприпасном заводе США. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой ночью 23 сентября прибыли с визитом в США. Глава государства начал свою поездку с посещения Скрентонского армейского боеприпасного завода, на котором изготавливают снаряды для Сил обороны.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

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Отмечается, что на этом заводе производят составные части артиллерийских и минометных снарядов. Его мощности полностью загружены под потребности Украины, в частности, для изготовления снарядов калибра 155 мм, которое в течение года существенно увеличили.

Владимир Зеленский на боеприпасном заводе США. Фото: ОП

В ходе этого визита Зеленский ознакомился с циклом производства и пообщался с руководством и работниками предприятия.

Владимир Зеленский на боеприпасном заводе США. Фото: ОП

Кроме того, глава государства рассказал о ситуации на поле боя в Украине и отметил потребности своей страны в бесперебойной и своевременной поставке объявленных пакетов оборонной поддержки.

"Для нас честь начать визит в Соединенные Штаты Америки именно со Скрентона, с этого завода, из Пенсильвании. Мы очень рады иметь таких партнеров. Конечно, мы понимаем, что США помогали нам с самого начала полномасштабного вторжения. И мы рассчитываем на дальнейшую поддержку. Благодарю Президента Байдена, Конгресс США и всех работников таких заводов", — отметил Зеленский.

Напомним, 18 сентября Владимир Зеленский заявил, что его план победы полностью готов, и сразу отметил, что в нем речь не идет о "заморозке" войны. Он хочет презентовать его президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.

Основные тезисы этого плана остаются в тайне, но СМИ узнали его ключевые пункты. Среди них — приглашение Украины к вступлению в НАТО и обязательства США постоянно помогать Украине современным оружием.