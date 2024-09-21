План перемоги Володимира Зеленського передбачає вступ до НАТО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

"План перемоги", який Президент України Володимир Зеленський має представити американському лідеру Джо Байдену, передбачає запрошення України до вступу в НАТО. Також Сполучені Штати будуть зобов'язані постійно допомагати Україні сучасною зброєю.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників у суботу, 21 вересня.

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Повідомляється, що окрім запрошення до членства в НАТО та постачання зброї, "план перемоги" передбачає чіткий шлях до членства України в Європейському Союзі. Він також містить цілу низку економічних і безпекових домовленостей.

Очікується, що Зеленський представить детальну версію плану Байдену під час їхньої зустрічі у Вашингтоні 26 вересня.

Також президент України хоче ознайомити з цим планом кандидатів у президенти — демократку Камалу Гарріс і республіканця Дональда Трампа.

Нагадаємо, 18 вересня Володимир Зеленський заявив, що його план перемоги повністю готовий, та одразу зазначив, що у ньому не йдеться про "заморозку" війни. Він хоче презентувати його президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Згодом на пресконференції Володимир Зеленський заявив, що його план перемоги у війні буде відкритий всім. Також це стосується і Росії.