План перемоги - Зеленський відповів, коли розкриє деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 20 вересня, заявив, що його план перемоги у війні буде відкритий всім. Також це стосується і Росії.

Про це український лідер сказав під час пресконференції.

Читайте також:

План перемоги Зеленського

Зеленський переконаний, що на другому Саміті миру повинна бути присутня Росія, тому що всі союзники України вважають так само. Він заявив, що не може бути закінчення війни без однієї зі сторін.

Тому наразі Україна активно працює над планом перемоги: підготовлено вже три пункти, відбулися відповідні зустрічі в онлайн форматі.

"І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити у будь-якому форматі з Росією", — сказав президент.

Водночас план перемоги передбачає швидкі і конкретні кроки стратегічних партнерів України у період до кінця грудня. Зеленський розповів, що презентує його президенту США Джо Байдену, кандидатам в президенти США та іншим партнерам.

"На мою думку, план буде відкритий всім, в тому числі суспільствам в різних країнах. І Росія повинна його бачити. Тому що цей план посилює Україну. І вони мають про це знати", — додав він.

Раніше Зеленський заявив, що спочатку обговорить пункти плану перемоги з президентом США Джо Байденом. Він пояснив це тим, що більшість рішень залежать від США.

Також український лідер повідомив, що його план перемоги готовий на понад 90%. До підготовки залучені ключові особи за кожним напрямом.