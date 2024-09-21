План победы – Зеленский ответил, когда раскроет детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 20 сентября, заявил, что его план победы в войне будет открыт всем. Также это относится и к России.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции.

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План победы Зеленского

Зеленский убежден, что на втором Саммите мира должна присутствовать Россия, потому что все союзники Украины считают так же. Он заявил, что не может быть окончание войны без одной из сторон.

Поэтому Украина активно работает над планом победы: подготовлено уже три пункта, состоялись соответствующие встречи в онлайн формате.

"И, как мы сказали в начале ноября, весь план будет готов. Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией", — сказал президент.

В то же время, план победы предусматривает быстрые и конкретные шаги стратегических партнеров Украины в период до конца декабря. Зеленский рассказал, что представит его президенту США Джо Байдену, кандидатам в президенты США и другим партнерам.

"По моему мнению, план будет открыт всем, в том числе обществам в разных странах. И Россия должна его видеть. Потому что этот план усиливает Украину. И они должны об этом знать", — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что сначала обсудит пункты плана победы с президентом США Джо Байденом. Он объяснил это тем, что большинство решений зависят от США.

Также украинский лидер сообщил, что его план победы готов более чем на 90%. К подготовке привлечены ключевые лица по каждому направлению.