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Зеленський підписав закон про збільшення витрат на оборону у 2024 році

21 вересня 2024 10:31
Євгенія Брюховецька - редактор
Збільшення видатків на оборону — закон підписав Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 20 вересня, підписав закон про збільшення видатків на оборону країни. Витрати на це зростуть на 495,3 мільярди гривень.

Про це йдеться у картці законопроєкту №11417 на сайті Верховної Ради. 

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Збільшення видатків на оборону

Верховна Рада 18 вересня проголосувала за законопроєкт про збільшення видатків на оборону країни — 298 депутатів висловилися "за". Після підписання очільником ВР Русланом Стефанчуком, документ передали Володимиру Зеленському.

За даними Мінфіну, джерелами для додаткових видатків на оборону є збільшення доходів загального фонду держбюджету України завдяки перевиконанню планових надходжень за січень-серпень 2024 року.

Також будуть використані кошти зі зменшення видатків з обслуговування та погашення держборгу, збільшення плану розміщень ОВДП, скорочення низки видатків у загальному й спеціальному фондах держбюджету та підвищення окремих податків і зборів.

Законопроєкт передбачає:

  • підвищення ставки військового збору для фізичних осіб з 1,5% до 5%;
  • встановлення військового збору для ФОП I, II і IV груп у розмірі 10% мінімальної заробітної плати;
  • встановлення військового збору у розмірі 1% для платників єдиного податку III групи.

Крім того, податкову ставку на прибуток для фінансових компаній буде збільшено з 18% до 25% з 2025 року, для банків — з 25% до 50% на 2024 рік. Водночас введуть щомісячні авансові внески для АЗС і скоротять подання звітності з ПДФО з кварталу до місяця. 

У документі йдеться, що  ці заходи принесуть додатково до держбюджету близько 58 мільярдів гривень у цьому році.

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Скриншот картки законопроєкту

Нагадаємо, вчора Зеленський оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. 

Також ми писали, що президент змінив склад РНБО. Згідно з указом, туди увійшов новий міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Володимир Зеленський Верховна Рада держбюджет закон армія війна в Україні

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